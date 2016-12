Marseille

Stéphane Plaza, animateur sur M6 et agent immobilier. - J. KNAUB / M6

Il en faudra plus pour énerver Stéphane Plaza. Ce ne sont pas deux ou trois tags sur une de ses agences qui le feront sortir de ses gonds. C’est en tout cas le message qu’il a souhaité faire passer aux personnes qui ont dégradé un de ses locaux, jeudi dernier à Port-Fréjus, dans le Var.

Agence taguée, #Plaza réagit: "S'ils pouvaient me faire le sexe un peu plus gros la prochaine fois ça m'arrangerait" https://t.co/R9VIO3LNLv pic.twitter.com/E9Een5gBwZ — Stéphanie Mayol (@smay06) December 27, 2016

Des inscriptions comme « Retourne chez toi » ou encore « 1re sommation avant explosion » ont été taguées sur l’agence actuellement en construction. Un sexe d’homme a aussi été dessiné sur la future devanture. C’est cette dernière représentation qui a particulièrement fait réagir Stéphane Plaza.

Un sexe d’homme trop petit à son goût

Actuellement à la Réunion pour le tournage d’une émission, le plus célèbre des agents immobiliers de France a affirmé à la chaîne Antenne Réunion qu’il « a vu qu’elle avait été taguée. J’ai l’impression qu’ils ont fait un sexe d’homme. Si c’était le mien, il était plus petit que le naturel. C’est dommage. J’espère qu’ils le tagueront plus grand la prochaine fois. »

Stéphane Plaza sur @antennereunion a propos du tag: "Le sexe d'homme sur ma tête, j'espère qu'ils le tagueront plus grand la prochaine fois" pic.twitter.com/pXZKdIrFfb — Antoine Forestier (@a_forestier) December 27, 2016

Stéphane Plaza a ajouté : « Il y a des gens cons partout, ce n’est pas grave, ce n’est qu’un tag. On ne va pas s’emmerder pour des futilités. On est en bonne santé, tant qu’on a la santé, le reste va bien. »

