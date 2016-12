Marseille

Pour tromper les salariés, il avait enfilé son ancien uniforme de chauffeur...

Le butin retrouvé chez le voleur. - Police Nationale 13

Finalement, cet homme aura à peine eu le temps d’écouler la marchandise. Moins d’une semaine après son vol, les policiers marseillais lui ont mis la main dessus. Et une bonne partie des 230.000 euros de bijoux a été retrouvée à Marseille, selon La Provence.

Pourtant, il avait bien préparé son coup. Jeudi dernier, il se présente devant un atelier d’une célèbre marque de bijoux dans son uniforme de chauffeur. Les salariés reconnaissent cet homme, à qui ils ont déjà eu à faire dans le passé. Sur le coup, ils ne font pas attention et chargent le camion.

La quasi-totalité des bijoux retrouvée

En tout, il y en a pour 230.000 euros de bijoux qui doivent être distribués dans la région avant Noël. Le hic, c’est que ce chauffeur est au chômage depuis plus de deux. Il a simplement renfilé son ancien uniforme pour l’occasion. Une opération réussie puisqu’il s’évapore dans la nature avec son butin.

Heureusement pour cette marque de bijoux, il n’ira pas très loin. Entre les salariés qui l’ont reconnu et des policiers qui connaissent déjà cet homme pour d’autres faits, sa trace est retrouvée en 48h. Après quelques jours de filature, ce faux chauffeur est arrêté et la quasi-totalité des bijoux est retrouvée chez lui. Il a été déféré et sera jugé en comparution immédiate ce jeudi.

