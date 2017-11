Ces hommes, majoritairement Albanais et Kosovars, sont suspectés d’appartenir à une bande de malfaiteurs qui aurait plus de 350 cambriolages à son actif…

La fin de vols en série ? Dix albanophones suspectés d’appartenir à une bande de malfaiteurs qui aurait plus de 350 cambriolages à son actif en Auvergne Rhône-Alpes ont été écroués, a-t-on appris samedi auprès de la gendarmerie et de source judiciaire.

Ces hommes, majoritairement Albanais et Kosovars, ont été mis en examen jeudi et vendredi soir pour vols en bande organisée et placés en détention provisoire, après avoir été interpellés mardi dans la Loire. Un onzième, faisant partie du coup de filet de mardi, a quant à lui été remis en liberté, sous contrôle judiciaire.

Trois autres membres de cette même bande, qui était basée à Firminy, près de Saint-Etienne, avaient déjà été écroués en septembre et cinq autres étaient déjà détenus pour d’autres délits, a précisé le parquet stéphanois.

17 kilos de bijoux volés retrouvés

Ces individus, âgés de 25 à 45 ans, sévissaient depuis plus d’un an sur la Loire et plusieurs départements limitrophes. Ils utilisaient notamment un local associatif situé dans le centre de Firminy. Les perquisitions réalisées par les enquêteurs de la gendarmerie ont permis de retrouver de très nombreux bijoux volés (un stock de 17 kilos), ainsi que de l’argent liquide et des armes de poing. Le montant de préjudice déclaré par les victimes de ces vols avec effraction s’élève à environ 900.000 euros.

En avril dernier, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Saint-Étienne, une cellule d’enquête avait été mise en place sous l’égide de l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI), avec les enquêteurs de la section de recherches de Lyon, le GIR Rhône-Alpes, le groupement de la Loire le soutien d’Europol ainsi que des autorités albanaises, indiquait jeudi la gendarmerie dans un communiqué.

Dans le cadre du coup de filet réalisé mardi, trois autres albanophones ont été interpellés : deux, en situation irrégulière, ont reçu une OQTF (Obligation de quitter le territoire français), le troisième sera poursuivi pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a-t-on appris samedi auprès de la gendarmerie.

N.Se avec AFP