VIDEO. Lyon: Cocoon, Keren Ann, Rover... Comment la Chapelle de la Trinité s’ouvre à la pop-folk

Mark Daumail sera à la Chapelle de la Trinité le 27 octobre avec son projet Cocoon. — Yann Orhan

Depuis novembre 2013, la Chapelle de la Trinité (Lyon 2e) accueille régulièrement des concerts éloignés de sa programmation baroque.

Pour la première fois, ce monument historique en pleine Presqu’île sera le théâtre d’un alléchant et intime festival pop-folk, avec au programme Cocoon, Keren Ann et Rover.

Située au sein du collège-lycée Ampère, la Chapelle de la Trinité (Lyon 2e) est finalement très peu connue des Lyonnais. « C’est un lieu magique et on sent à chaque fois les spectateurs aussi subjugués que les artistes en pénétrant dans ce monument historique », indique Marc Cardonnel, programmateur du premier Petit Bulletin Festival, du 27 au 29 octobre.

Cocoon, Keren Ann et Rover vont se succéder en revisitant leur répertoire « de façon dépouillée, sans groupe » mais avec le renfort d’instruments à cordes, via le Quatuor Debussy et le violoncelliste Gaspar Claus (seulement le dimanche 29 octobre pour Rover).

Birds on a wire comme sublime première

En partenariat avec Le Petit Bulletin, Rain dog productions est parvenu à convaincre dès 2013 Eric Desnoues, directeur artistique des Grands concerts, de parfois ouvrir la programmation baroque de la Chapelle de la Trinité (450 places). Rosemary Standley (Moriarty) et Dom La Nena ont ainsi été les premières à y jouer avec le sublime projet Birds on a wire en novembre 2013.

Yael Naim et Piers Faccini ont également pu profiter par la suite de l’acoustique si particulière de l’édifice. « Ce lieu inspire toujours les artistes, qui ont ici un pied dans l’univers pop-rock-folk et un pied dans la musique contemporaine. C’est l’endroit idéal », confie Marc Cardonnel.

De 26 à 40 euros par soirée. Cocoon (27 octobre) et Keren Ann (28 octobre) seront accompagnés du Quatuor Debussy. Puis Rover jouera le 29 octobre avec Gaspar Claus. Toutes les infos sur le festival ici.