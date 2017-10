VIDEO. «Une envie de liberté»… Après l’UTMB, François D’Haene vise le record d’un trail de 359 km en Californie

François D'Haene va se lancer le 14 octobre vers le plus long défi de sa carrière, avec les 359 km du John Muir Trail. — Damien Rosso/Droz Photo

François D’Haene a notamment créé la sensation en remportant son troisième UTMB le 2 septembre à Chamonix, et ce devant Kilian Jornet.

Le champion d’ultra-trail rhodanien est arrivé ce jeudi en Californie pour préparer le plus long défi de sa carrière, le John Muir Trail (359 km).

Un impitoyable sentier de randonnée de 359 km avec un dénivelé positif de 14.630 mètres au cœur de la chaîne de montagnes de la Sierra Nevada (Etats-Unis). Comment être surpris de découvrir que François D’Haene a choisi de faire de ce décor américain son nouveau terrain de jeu ?

Le 2 septembre, au sortir de sa troisième victoire sur l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, la plus prestigieuse, face à l’ultra-terrestre Kilian Jornet, le trailer rhodanien confiait à 20 Minutes« préparer pour la mi-octobre un nouveau projet aux Etats-Unis ». Arrivé en Californie ce jeudi, celui-ci va repérer au mieux le John Muir Trail avant de tenter d’améliorer le 14 octobre le record de sa traversée, qui est de 3 jours, 7 heures et 36 minutes (l’Américain Leor Pantilat en 2014).

>> A lire aussi : VIDEO. UTMB: François D’Haene va «changer de dimension» après avoir vaincu Kilian Jornet

Un défi deux fois plus long que le GR20

« Je savais qu’après toutes ces courses [Madeira Island Ultra-Trail, Salomon Gore-Tex Maxi-Race, Trail Verbier Saint-Bernard et UTMB], j’aurais envie d’évasion, de liberté et de découverte », indique François D’Haene. Ce viticulteur dans le domaine du Germain à Saint-Julien met aussi en avant « l’opportunité de vivre une aventure avec (mes) amis proches ».

Ils seront cinq à l’accompagner chacun leur tour, tout au long de 359 km d’effort et de six parcs nationaux traversés « en 80 heures environ ». Un défi fou pour le champion de 31 ans, dans la lignée de son exploit sur le GR20 en Corse (180 km et 12.000 m de dénivelé positif), dont il détient le record de la traversée depuis juin 2016 en 31h06. A la différence près que si le dénivelé est sensiblement le même, la distance sera ici doublée entre Whithney Portal (à 4.421 m d’altitude) et Happy Isles.

>> A lire aussi : VIDEO. Lyon: Qui est François D'Haene, le nouveau recordman du GR20 en Corse?

« Je ne sais pas si je vais être lucide dans tous mes choix »

« C’est l’occasion de voir comment mon corps va réagir sur un effort de plus de 300 km, confie le coureur du Team Salomon. Il va me falloir écouter mon corps et mes amis car pendant 80 heures de course, je ne sais pas si je vais être lucide dans tous mes choix ! Mais découvrir au fur et à mesure mes besoins, en sommeil et en alimentation, va être amusant. » Amusant, c’est exactement le qualificatif qu’on aurait choisi avant pareil challenge de mutant. On a déjà hâte d’être au 14 octobre pour suivre cette aventure de loin. De très loin même.