VIDEO. Ski freestyle: Les filles vont apporter leur «grain de folie» lors du Sosh Big Air d’Annecy

La championne du monde de slopestyle Tess Ledeux (15 ans), ici dans ses œuvres en Suisse le mois dernier. — Dom Daher/Red Bull Content Pool

Extrêmement spectaculaire pour sa première à Annecy l’année dernière, le Sosh Big Air est de retour ce vendredi et samedi.

L’une des principales nouveautés tient dans la présence d’un plateau féminin de six skieuses freestyle.

Parmi elles, la très jeune championne du monde Tess Ledeux (15 ans) fait figure de grande curiosité.

Après une spectaculaire première édition du Sosh Big Air, le monde du ski freestyle est de retour ce vendredi et samedi dans le centre d’Annecy. A la différence près que cette fois, les filles sont également invitées à se mesurer à ce tremplin de 42 mètres de haut, installé au bord du lac. « Leur absence n’était pas du tout liée à une question de niveau, assure le directeur de l’événement Gaylord Pedretti. Mais les skieuses étant plus légères, on craignait qu’elles manquent de vitesse au vu du peu de recul possible sur la structure. »​

​Des ajustements ont donc été faits en conséquence afin d’intégrer six skieuses au plateau, dont trois Françaises. « J’ai pu participer à un Big Air en Italie, en Allemagne et au Canada, confie l’une d’elles, Coline Ballet-Baz. Mais je suis ravie de pouvoir sauter à la maison, d’autant que le slopestyle n’attire la plupart du temps que les proches et quelques curieux. Là, ça sera un grand show. » 25.000 spectateurs sont en effet attendus pour cet événement qui permettra de faire encore un peu mieux connaître une discipline présente aux JO depuis Sotchi en 2014.

« Le slopestyle est en plein boom depuis trois ans, quand je vois qu’on était à peine une vingtaine sur le circuit, indique Coline Ballet-Baz. On est désormais le double en Coupe du monde et le niveau est bien meilleur, avec toutes ces skieuses qui démarrent le freestyle de plus en plus jeunes. » Sa compatriote Tess Ledeux, devenue championne du monde de la discipline… à seulement 15 ans, en est l’exemple éclatant.

« A nous, les filles, de prouver qu’on est là aussi, explique celle-ci. Nous avons enfin autant de compétitions que les garçons. Nous sommes en train d’écrire notre discipline, même si elle est peut-être moins impressionnante qu’avec eux. » Comme chacune de ces skieuses, Tess Ledeux revendique « un grain de folie en trop pour faire de l’alpin ».

Tout le programme du Sosh Big Air d'Annecy ici, avec la phase de qualifiquation pour les skieurs à partir de 16h ce vendredi.

