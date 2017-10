VIDEO. Isère: Des parents vont porter plainte contre Monsanto qu'ils estiment responsable des malformations de leurs fils

Lors d'une manifestation oragnisée en mai 2016 à Grenoble (Isère) — X. Vila / Sipa

Les parents de Théo vont porter plainte contre les fabricants d’herbicides à base de glyphosate, dont Monsanto, qu’ils estiment responsables des malformations de leurs fils.

La mère de famille a inhalé un générique du Roundup alors qu’elle était enceinte de trois semaines.

Les avocats de la famille espèrent, à travers cette procédure, établir la responsabilité des fabricants dans certaines malformations congénitales.

A 10 ans, Théo a déjà subi 51 opérations. Cet enfant, scolarisé en CM2, essaye de vivre le plus normalement possible malgré sa trachéotomie qui lui permet de respirer et sa voix caverneuse, due à une série de malformations congénitales. Ses parents, un couple d’Isérois installé près de Vienne (Isère), ont décidé de s’attaquer à Monsanto qu’ils estiment responsable du handicap de leur fils.

Prochainement, ils devraient porter plainte contre des fabricants d’un herbicide à base de glyphosate (herbicide le plus utilisé au monde), dont le géant américain - spécialiste controversé des pesticides - afin de faire reconnaître par la justice le préjudice subi par leur enfant et éviter d’autres « empoisonnements » similaires.

Un herbicide inhalé au tout début de sa grossesse

« Théo est né en mai 2007 avec des malformations de l’œsophage, du larynx et de la trachée », explique à 20 Minutes sa maman Sabine Grataloup, convaincue que l’état de santé de son fils est dû au Glyper, un générique du Roundup de Monsanto qu’elle a inhalé au début de sa grossesse.

« Chaque été, je passais du désherbant deux fois par an sur notre carrière d’équitation, début juillet et fin août. Je ne savais pas que j’étais enceinte et puis je ne me serais pas méfiée car, sur le bidon, il n’y avait aucune indication concernant des précautions à prendre. Le produit était présenté comme inoffensif et biodégradable », ajoute-t-elle. Ce couple a mis un certain temps avant de faire le lien.

« A la naissance, le médecin nous a expliqué qu’il n’y avait que 200 cas en France comme notre fils. Et que le peu d’études sur ces malformations relevaient une surexposition aux pesticides. Mais on ne se sentait pas concerné jusqu’à ce que je fasse le lien avec le désherbant ».

Dès lors, le couple se renseigne, entame des démarches auprès de scientifiques pour que des études soient menées et interpelle les plus hautes autorités de l’Etat. Mais ni le président de la République d’alors, Nicolas Sarkozy, ni son ministre de l’agriculture, n’auraient répondu. « Nous voulions alerter sur ce problème de santé publique et prévenir les autres mamans pour que ce qui arrive à Théo n’arrive plus à d’autres », ajoute Sabine, qui a participé l’an passé au tribunal Monsanto, un procès citoyen organisé à la Haye (Pays-Bas) pour faire évoluer le droit international en matière de protection de l’environnement.

« Des manœuvres de Monsanto pour faire croire ce produit n’était pas nocif »

Là-bas, la mère de famille témoigne, rencontre d’autres victimes et écoute des experts. « J’ai alors pris conscience qu’il existait suffisamment de preuves démontrant le lien entre le glyphosate et les malformations ». « Si Théo a cela, ce n’est pas la faute à pas de chance, mais c’est parce qu’il a été exposé à un produit qui n’aurait jamais dû être sur le marché. Et qu’il y a eu des manœuvres de la part de Monsanto pour faire croire que ce produit n’était pas nocif », ajoute la mère de famille déterminée à livrer jusqu’au bout, avec son époux, Thomas, cette bataille contre le géant américain.

Cette procédure, qui devrait être engagée contre les fabricants d’herbicides à base de glyphosate, « aura pour objet que soit établie leur responsabilité respective dans les malformations congénitales étant à l’origine des préjudices de Théo et de ses parents » ont fait savoir ce mercredi dans un communiqué les avocats parisiens William Bourdon, Amélie Lefebvre et Bertrand Repolt, conseils de la famille Grataloup.

Interdit depuis le 1er janvier pour les collectivités, le glyphosate devrait l’être également pour les particuliers en janvier 2019. Le renouvellement dans l’Union européenne de la licence de ce produit, qui arrive à échéance fin décembre, fait actuellement l’objet d’un débat à Bruxelles. La France a déjà fait savoir qu’elle s’opposait à la proposition de la commission européenne de renouveler pour dix ans cette licence.