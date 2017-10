Finalement, cet OL version Reynald Pedros ne serait-il pas plus «galactique» que jamais?

De retour de blessure, la capitaine lyonnaise Wendie Renard ambitionne une troisième Ligue des champions de rang, ce qui n'a encore jamais été réalisé. — F. Monteforte / AFP

En atomisant (0-5) samedi l’autre équipe française engagée en Ligue des champions, le Montpellier HSC, l’OL a marqué les esprits.

L’entraîneur du PSG Patrice Lair ne se fait guère d’illusions dans la quête du titre en D1, même après quatre journées.

Les Lyonnaises version Reynald Pedros vont disputer leur premier match européen ce mercredi (15h15) face à Medyk Konin (Pologne).

Même en remportant son deuxième triplé consécutif le 1er juin, l’OL semblait en (très) légère perte de vitesse. Cette décevante finale de Ligue des champions contre le PSG (0-0, 7-6 aux tirs au but) à Cardiff symbolisait une équipe parfois en manque d’inspiration offensive, comme lors de ses trois revers sans conséquence contre le PSG, Wolfsburg et Manchester City. Quatre mois plus tard, les doutes entourant la nomination surprise de Reynald Pedros sur le banc semblent déjà levés.

🎙️ @ReynaldPedros "Les filles ont compris le message comme quoi c'est l'équipe qui compte, elles travaillent bien" #KoninOL pic.twitter.com/SulKCL8mJn — Olympique Lyonnais (@OL) October 2, 2017

Avec 26 buts inscrits en quatre journées de championnat, dont deux drôles de démonstrations contre le Paris FC (9-2) et surtout samedi chez un rival, Montpellier (0-5), les partenaires de Camille Abily tournent déjà à plein régime. « Il est toujours plus facile de prendre en main l’OL qu’une autre équipe, précise l’ancien coach lyonnais Patrice Lair (de 2010 à 2014). Gérard Prêcheur a beaucoup travaillé pendant trois ans sur la possession de balle et j’ai l’impression qu’un nouveau cycle démarre avec plus de verticalité. Ça fait parfois du bien à un groupe de voir autre chose. »

« L’OL va en plus récupérer la meilleure joueuse du monde »

Avant de tenter de franchir ce mercredi en Pologne (à 15h15 contre Medyk Konin) la première marche menant vers un troisième sacre européen, Wendie Renard a mis en avant « la sérénité » et « la bonne humeur » de ce groupe encore destiné à tout rafler. « Avec l’armada galactique dont il dispose, je ne vois pas ce qui peut arriver à Reynald Pedros. Il va en plus récupérer en janvier Amandine Henry, qui est selon moi la meilleure joueuse du monde. Avec Kumagai et Maroszan à ses côtés, quel milieu pourrait résister à ça en Europe ? », s’interroge Patrice Lair.

[PRO] @amandinehenry6: un beau palmarès avec l'OL / Amandine Henry: strong record with OL. pic.twitter.com/FVzOfGK0Te — OL Foot Féminin (@OLFootFeminin) September 25, 2017

Autant dire que l’actuel entraîneur du PSG n’envisage pas encore vraiment de titiller Lyon pour le titre cette saison : « On peut les contrarier sur un match. Mais sur la distance, même si nous sommes mieux armés qu’avant, c’est mission impossible ». Et l’ancien coach de l’OL n’est pas du genre à jouer les faux modestes.