Attentat de Marseille: Hommages et recueillement ce mardi à Lyon en mémoire de Laura

Des temps de recueillement sont prévus ce mardi 3 octobre dans la métropole en mémoire de Laura, assassinée à Marseille. Illustration. — Elisa Frisullo / 20 Minutes

Laura, qui allait fêter ses 21 ans le 10 octobre, a été sauvagement tuée dimanche devant la gare Saint Charles. Sa cousine Maurane a également été assassinée par le même assaillant.

Originaire de Rillieux, la jeune fille était cheftaine aux Scouts et Guides de France et étudiante infirmière à l’école Rockefeller à Lyon.

Depuis que son identité a été dévoilée, les hommages se multiplient sur la toile mais également dans la métropole lyonnaise. Ce mardi, plusieurs temps de recueillement sont prévus en mémoire de Laura, cette étudiante infirmière de 20 ans, assassinée dimanche lors de l’attentat survenu à Marseille.

La jeune fille, originaire de Rillieux-la-Pape, au nord est de Lyon, était venue passer quelques jours chez sa cousine, Maurane, étudiante en médecine dans la cité phocéenne, également sauvagement tuée dimanche sur le parvis de la gare Saint Charles.

[HOMMAGE]-Donner un visage à l'innocence contre la barbarie 😪 Laura, étudiante infirmière, et Mauranne, étudiante en médecine, 21 et 20 ans. pic.twitter.com/Gfc2DClDTc — Infirmiers.com (@infirmierscom) October 3, 2017

Nous affrontons les difficultés avec optimisme et nous construisons un monde de justice et de paix. https://t.co/p6ZJBn0WON — Scouts Guides France (@sgdf) October 2, 2017

Une minute de silence à Lyon 1

Lundi, parmi les nombreux hommages rendus sur les réseaux sociaux, les Scouts et guides de France, où Laura était cheftaine Louveteaux-Jeanettes depuis 3 ans à Rillieux et en Ardèche, ont souligné son «engagement». «Elle partageait le bonheur autour d’elle. Elle était fière de la mixité sociale et culturelle de son groupe. Œuvrer pour la paix et le vivre ensemble était le moteur de son engagement, avec les Scouts et Guides de France mais aussi dans ses études», a indiqué Hervé, le responsable du groupe de Rillieux.

L’ordre des infirmiers s’est également ému de sa disparition, tout comme de nombreux anonymes qui ont relayé sur la toile la photo de Laura posant, tout sourire, avec sa cousine Maurane.

profonde tristesse devant la barbarie à Marseille 1mn de recueillement à 12h en mémoire des deux victimes dont Laura étudiante @UnivLyon1 — Frederic Fleury (@Pr_FredFleury) October 3, 2017

Soutien aux familles et proches de Maurane étudiante en médecine et Laura étudiante infirmière lâchement assassinées à Marseille hier. — Ordre des Infirmiers (@OrdreInfirmiers) October 2, 2017

Hommage ce mardi à 18h 30 à Rillieux

Ce mardi, un temps de recueillement devrait être observé dans les établissements de l’université Lyon 1, notamment à l’école d’infirmières Rockefeller, où Laura était inscrite en deuxième année. Le président de Lyon 1 Frédéric Fleury a demandé ce matin via son compte Twitter qu’une minute de silence soit observée à midi ce 3 octobre en mémoire de la jeune fille.

Je vous invite à rendre hommage à Laura et sa cousine victimes de l'attentat islamiste de #Marseille demain à 18h30 à l'accueil Marcel André — Alexandre VINCENDET (@AlexVincendet) October 2, 2017

A 18 h 30, les deux jeunes victimes seront également dans toutes les pensées à Rillieux-la-Pape, où Laura a grandi avec ses parents et son frère. Les personnes souhaitant participer à cette minute de silence sont invitées par la municipalité à se rendre à l’accueil Marcel André, situé 165 rue Ampère.