Angers-OL: «Pas admissible de perdre les pédales»… Comment Lyon a encore craqué

Avec un seul succès sur ses huit derniers matchs officiels, l’OL n’arrive décidément plus à gagner.

Nabil Fekir a pourtant eu une énorme balle de 4-1 en début de deuxième période, ce dimanche à Angers.

Mais après l’étrange expulsion de Marcelo, un Lyon totalement attentiste a relancé le SCO Angers, qui a failli l’emporter dans les arrêts de jeu (3-3).

Les Lyonnais avaient évidemment des raisons d’en vouloir à Mickaël Lesage ce dimanche. L’arbitre de cet Angers-OL (3-3) s’est emballé en expulsant Marcelo, qui venait de faire tomber involontairement son carton jaune (1-3, 50e). « C’était grotesque et risible », a sèchement estimé Bruno Genesio. Mais ce fait de jeu ne peut suffire à justifier ce nouvel écroulement de la bande à Nabil Fekir, dans un scénario rappelant étrangement celui de Bordeaux (3-1 puis 3-3 à 10 contre 11).

A chaque fois, Bruno Genesio a vite effectué un choix résolument défensif, avec Mariano Diaz remplacé par Jordan Ferri et Jérémy Morel. Mais cet OL ne se montre jamais plus rassurant en évoluant en bloc bas, comme le prouvent également les séquences dans lesquelles le club a été rejoint en Ligue Europa, contre Limassol et l’Atalanta Bergame. Et surtout, cette équipe n’a plus rien proposé offensivement dans cette configuration ce dimanche.

Médias, arbitrage, « un manque d’équité flagrant » ?

« Ce n’est pas admissible de perdre les pédales pendant 15 minutes comme on l’a fait, pointe l’entraîneur lyonnais. On a relancé Angers alors que le match aurait dû être fini dès la mi-temps. » Avec deux gros manqués de Mariano Diaz (22e) puis de Nabil Fekir (49e) en plus des trois buts inscrits (par Diaz, Diakhaby et Depay), difficile de lui donner tort. A l’image de trois 3-3 dans des matchs aussi débridés que non maîtrisés, les Lyonnais présentent leur pire bilan défensif après 8 journées depuis 22 ans, avec déjà 13 buts encaissés.

L'OL a encaissé 3 buts dans 4 de ses9 derniers matchs de L1.Sa plus mauvaise performance depuis la période du 27 février 82 au 27 mars 82(4) — Stats Foot (@FekirNabilon69) October 1, 2017

Faut-il d’ailleurs s’étonner de voir à deux reprises en fin de partie Maxwel Cornet en galère dans une position de latéral droit, obligeant notamment Anthony Lopes à une ultime parade face à Sunu (90e+1) ? Pour Jean-Michel Aulas, omniprésent dans la défense de son coach malgré un seul succès en huit matchs, le problème semble ailleurs : « Heureusement que le staff a les nerfs solides car ce qui lui est opposé n’a pas de justification. C’est peut-être comme l’expulsion de ce soir, un manque d’équité flagrant ».

