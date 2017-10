Angers-OL: Un oubli défensif, un but fêté «à la Beauvue»… Memphis Depay est toujours clivant

Memphis Depay a inscrit son premier but de la saison en Ligue 1, ce dimanche à Angers. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Memphis Depay a inscrit son deuxième but de la saison en Ligue 1, ce dimanche à Angers.

S’il a été plus présent dans le jeu collectif lyonnais, un retour défensif en trottinant et une célébration de but discutable n’ont pas échappé aux observateurs et aux supporters.

Depuis son arrivée à Lyon en grande pompe il y a huit mois, il se passe souvent quelque chose avec Memphis Depay. Auteur du plus beau but de la saison passée en Ligue 1 et de 10 passes décisives malgré certains comportements agaçants de pur soliste, l’international néerlandais a montré tous ses visages ce dimanche à Angers (3-3). Le bon en participant avec une certaine justesse technique aux principaux mouvements offensifs de son équipe, comme sur une superbe talonnade pour un Nabil Fekir buteur mais hors jeu (7e) ou une autre belle ouverture pour son capitaine pour une balle de 4-1 manquée (19e).

L’ancien ailier de Manchester United a même été récompensé en inscrivant avec opportunisme son 8e but en Ligue 1 avec l’OL (3-1, 41e). Le premier depuis un coup franc à Rennes le 11 août, rare éclair au milieu d’un début de saison décevant lui ayant même valu d’être écarté du groupe la semaine passée contre Dijon (3-3). Mais, car il y a souvent un mais avec Memphis Depay, l’une des images marquantes de son match à Angers restera son « retour défensif » en trottinant sur la première égalisation du SCO (1-1, 30e).

C'est dommage que Depay ne fasse pas l'effort def sur le but. Offensivement il y avait du mieux. — D (@Le__Mee) October 1, 2017

Tacle maladroit de Rafael certes mais s'il ne tacle pas y'a but derrière. Par contre le repli de Memphis ... — Tanguy (@Tang__S) October 1, 2017

Memphis offre son maillot à un supporter qui le lui rend immédiatement

A sa décharge, le latéral Vincent Monceau n’a pas non plus été gêné par Tousart, Mendy et Diakhaby, tous apathiques, avant d’adresser un centre entraînant le but contre son camp de Rafael. Memphis Depay, qui aurait pu provoquer un penalty en fin de rencontre (78e), s’est aussi signalé négativement lors de la célébration de son but. En mettant ses doigts dans ses oreilles, comme pour indiquer qu’il restait impassible aux nombreuses critiques des médias et des supporters le concernant, il a rappelé un triste précédent à Lyon.

Pourquoi il fait le malin lui ? — T. (@LiveTweetOL) October 1, 2017

Toute l intelligence de @Memphis dans sa célébration. C est vrai qu'on a rien à lui reprocherdepuis le début de saison!! 😠 #SCOOL — DuvelLyon (@DuvelLyon) October 1, 2017

A savoir l’ancien attaquant guingampais Claudio Beauvue, dont le court passage à l’OL s’était conclu sur un geste comparable destiné à provoquer le virage nord lors du match d’ouverture au Parc OL, en janvier 2016. Le sort du Néerlandais peut encore basculer dans le bon sens mais le public lyonnais est pour le moment loin d’être convaincu par cette star des réseaux sociaux. D’ailleurs, un supporter se serait distingué dans le parcage visiteur du stade Raymond Kopa ce dimanche en rendant à Memphis Depay… le maillot qu’il lui aurait offert après la rencontre.

Les joueurs sont venu vers le parcage après le match et n'ont pas été bien reçu.@Memphis aurait offert son maillot à un supporter qui le lui a rendu.#TeamOL #OL @OL — OL_Plus (@OL_Plus) October 1, 2017