Lyon-Atalanta Bergame: L'OL s'est trouvé une nouvelle gauche et un Fekir au top mais ça ne suffit pas

La contre-performance de l'Apollon Limassol (1-1) n’a pas été rattrapée ce jeudi. En encaissant un but pour la 9e fois lors des 10 derniers matchs à domicile, sur un coup franc d’Alejandro Gomez transperçant mystérieusement un mur de quatre joueurs (57e), cet OL convalescent a de nouveau perdu deux points contre l’Atalanta Bergame (1-1). Comme l’a rappelé Nabil Fekir, la finale de la Ligue Europa au Parc OL «est encore loin». Très très loin même.

Un résumé du début de saison. Pour quiconque ayant manqué les deux premiers mois de la saison lyonnaise, cette première réception européenne en était un remarquable résumé. On a vu des intentions de pressing parfois intéressantes et un brin de folie, surtout en deuxième mi-temps, combinés à une utilisation du ballon souvent discutable.

«Il faudra des combattants car les matchs de Coupe d’Europe sont d’abord un combat», avait prévenu Bruno Genesio mercredi. Rien d’étonnant donc à voir tant d’imperfections dans le jeu collectif, à défaut d’avoir été défaillants dans les duels. Mariano Diaz reste le symbole ultime de ces carences dans le jeu, mais la violence de ses frappes lointaines (16e, 26e) fera encore bien des dégâts.

Je vous promets, il y a de quoi faire une compil des mauvais choix de Mariano. Techniquement, il est honnête. Mais le QI foot... — Raymond Jacquet (@Raymond_Jacquet) September 28, 2017

Les éclairs viennent de la nouvelle gauche. Programmés pour être le tandem titulaire cette saison à gauche, Fernando Marçal et Memphis Depay ont déjà du souci à se faire. Reconduits après les promesses affichées contre Dijon (3-3), Ferland Mendy (22 ans) et Houssem Aouar (19 ans) n’apportent pas que de la fraîcheur. Combinant bien dans les petits périmètres, ils ont notamment été à l’origine du but de Bertrand Traoré (1-0, 45e), avec l’aide de leur capitaine.

Mendy Fekir Aouar ca fait mal à la tête🤒... 👏🏽👏🏽👏🏽❤️💙 pic.twitter.com/0sCohgZLTB — Bergougnoux Bryan (@BryanSupaberg) September 28, 2017

Le jeu à trois Mendy/Aouar/Fekir sur le but montre à quel point le jeu collectif de l'OL n'est pas du tout exploité le reste du temps — D (@Le__Mee) September 28, 2017

Pourquoi faire sortir #Aouar ? 🤔🤔

Il est en train de faire un match de mutant... — Jordan (@PassionSportYT) September 28, 2017

Fekir avait un message à passer. Comme Alexandre Lacazette durant tant de mois avec l’OL, le maestro lyonnais peut difficilement faire plus qu’en ce moment pour convaincre Didier Deschamps. Disponible et encore dans tous les bons coups ce jeudi, Nabil Fekir incarne l’étincelle de ce Lyon-là, comme sur ce crochet foudroyant et décisif avant de servir Traoré. Ce n'est visiblement pas suffisant. Mais ce n'est vraiment pas son niveau qui explique l'inquiétante série actuelle d'un succès sur les sept derniers matchs.

