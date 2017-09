OL: «Fusée inarrêtable», «ado pas très bavard»… Le phénomène de 16 ans Willem Geubbels décrypté

Willem Geubbels s'était déjà distingué avec le groupe professionnel en pré-saison, notamment en offrant une passe décisive à Amine Gouiri le 18 juillet contre l'Ajax Amsterdam (2-0). — JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Le Parc OL a vécu samedi les premiers pas dans l’élite de Willem Geubbels, un attaquant élancé ayant fêté ses 16 ans le mois dernier.

Arrivé de l’Asvel en 2010, celui-ci a gravi les différentes catégories du centre de formation lyonnais à toute vitesse.

« 20 Minutes » a interviewé Cyrille Dolce et Armand Garrido, deux de ses formateurs, ainsi que son oncle Kelly Youga, lui aussi formé à l’OL.

On commençait à peine à se faire à l’idée que certaines pépites de Ligue 1 n’étaient pas encore de ce monde lors du sacre mondial des Bleus en 1998. Mais voilà que depuis samedi, un petit nouveau n’ayant pas non plus vécu le but en or de David Trezeguet à l’Euro 2000 a foulé la pelouse du Parc OL contre Dijon (3-3). Et pour cause, l’attaquant lyonnais Willem Geubbels vient de fêter le mois dernier ses 16 ans. Une précocité assez incroyable qui ne surprend pas spécialement ses formateurs.

« La saison passée, il s’est très vite fait remarquer lorsqu’on l’a surclassé en U17, explique Armand Garrido, son entraîneur en moins de 17 ans puis avec la réserve en National 2. Au vu de son énorme potentiel et de ses jambes de feu, on s’est dit que sa place était plus haut que ce qu’on pensait initialement. Mais on n’est qu’au début de l’histoire, il ne faut pas vous affoler, les gars ! »

« C’est une chose d’être surclassé, mais être surclassé et faire des différences… »

Contentons-nous donc de constater que le joueur a sauté la case U19 pour signer des débuts assez tonitruants avec les adultes en National 2, avec déjà cinq buts inscrits, sur la lancée d’une présaison remarquée avec le groupe professionnel (un but et une passe décisive). Avec comme petite récompense ses sept minutes dans l’élite samedi, à des années-lumière des premiers pas du Villeurbannais au centre de formation, à partir de 2010.

« Lors de son année de préformation dans une catégorie U13 avec peu d’espaces, à 9 contre 9, on pouvait un peu douter de ses capacités au vu de son grand gabarit, reconnaît Cyrille Dolce, son formateur en U15. Mais il s’est immédiatement révélé en foot à 11. C’est une chose d’être surclassé, mais être surclassé et faire des différences dès sa première année U15 aux côtés d’Amine Gouiri, c’en est une autre. »

« On souhaite qu’il vive une adolescence normale »

« Toujours à l’écoute », « assidu », « très altruiste », « déjà un grand instinct de buteur », les compliments ne manquent pas au sujet de ce vainqueur du réputé tournoi international U15 de Neuville-sur-Saône, qui peut s’appuyer sur les conseils de ses oncles Kelly et Amos Youga, tous deux footballeurs professionnels et formés à l’OL. « Il est la fierté la famille car il est le seul à avoir réussi à jouer en Ligue 1 avec l’OL », confie Kelly Youga, actuel défenseur à Jura Sud (National 2). A l’image des parents de Willem Geubbels, celui-ci fait son possible pour « protéger au maximum le petit », actuellement sous contrat stagiaire à Lyon.

Les sollicitations n’ont pas manqué autour de lui cet été, L’Equipe ayant notamment révélé samedi que le Bayern Munich avait effectué une offre de 8 à 9 millions d’euros pour le recruter. « Il n’y a pas que le Bayern, précise Kelly Youga. La majorité des grands clubs européens veulent l’avoir. Mais on souhaite qu’il vive une adolescence normale et qu’il fasse son bonhomme de chemin à Lyon. »

Comparé à Frédéric Kanouté et Pierre-Emerick Aubameyang

L’énorme engouement autour de cet élève de première interpelle tout de même à l’OL. « Il faut surveiller tout ça car c’est forcément perturbant, tout comme faire l’ascenseur entre le groupe pro et le National 2, reconnaît Armand Garrido. Je trouve qu’il s’adapte bien mais ça reste un adolescent pas très bavard. Il va toujours à l’essentiel. » Tout comme sur le terrain où ce joueur assez longiligne (1,85 m et 72 kg) file droit au but dans un registre différent de ses glorieux aînés de la formation lyonnaise (Benzema, Ben Arfa, Lacazette, Martial…).

« Je n’ai pas souvent vu ce profil de joueur, à la fois élancé et très rapide, confirme Armand Garrido. Celui qui s’en rapproche le plus à l’OL serait Frédéric Kanouté. » Son collègue Cyrille Dolce a une autre comparaison en tête : « Très jeune, je lui voyais déjà le profil de Pierre-Emerick Aubameyang. Quand il a un temps d’avance, attention les dégâts, c’est une fusée inarrêtable ».

Geubbels c'est un délire il est beaucoup trop fort pour la CFA — Westbrook Jr.☇ (@AlexBrodie23) September 16, 2017

La meilleure saison de Lacazette en CFA:12 buts en 2009/10(19 ans).Alex avait inscrit 5 buts en 2008/09(18 ans)comme Geubbels(16 ans) — Stats Foot (@FekirNabilon69) September 16, 2017

Le benjamin de la sélection française au Mondial U17 en Inde

Voilà Willem Geubbels temporairement de retour dans sa catégorie (il est le seul joueur né en 2001 dans la liste de Lionel Rouxel) pour le Mondial U17, du 6 au 28 octobre en Inde, aux côtés de son complice d’attaque Amine Gouiri mais aussi de Maxence Caqueret et de Melvin Bard, tous à l’OL.

« Il ne va pas à Bombay pour faire du tourisme, sourit son tonton Kelly Youga. Je sais qu’il rêve d’être champion du monde U17 et j’espère qu’il va finir meilleur buteur de la compétition. » Avant qui sait, de peut-être voir un jour de ses propres yeux un nouveau titre majeur pour le football français avec les grands.