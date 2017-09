L’enfant, hospitalisé en urgence samedi après-midi, n’a pas survécu. Le club du Grenoble Foot 38 a fait part ce dimanche de la mort d’un enfant, inscrit dans son école de football dans la catégorie U6 (moins de six ans).

Tidiane Nimaga avait été hospitalisé samedi après-midi après un malaise cardiaque survenu « alors qu’il s’adonnait à son sport favori », précise le club dans un communiqué publié ce dimanche sur son site internet. L’enfant est finalement décédé dans la nuit de samedi à dimanche.

Le club endeuillé

« Nous sommes restés en contact avec la famille après l’hospitalisation et on a cru longtemps que l’on pourrait revoir le sourire de Tidiane mais malheureusement… Terrible nouvelle qui endeuille notre club », ajoute le Grenoble Foot 38, qui présente ses condoléances aux parents du petit garçon et à son frère, également inscrit à l’école de football dans la catégorie U13. Les hommages se sont multipliés dimanche sur les réseaux sociaux.

Une énorme pensée pour Tidiane Nimaga, jeune U6 de Grenoble, décédé hier après-midi suite à un malaise cardiaque en jouant au football. — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) September 24, 2017

Grosse pensée pour la famille de Tidiane Nimaga...Que dieu vous donne la force et le courage dans cette épreuve

🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙌 https://t.co/yk1rw2CD4A — Wendie renard (@WRenard) September 24, 2017

Le FCF91 exprime ses sincères condoléances à la famille et aux proches du très jeune Tidiane Nimaga (U6), puis également au @GF38_Officiel. — FCF91 Officiel (@FCF91cde) September 24, 2017

De tout cœur avec le @GF38_Officiel après le décès du petit Tidiane... Unis derrière Grenoble, touchée dans sa chair. — Pierre Nigay (@PierreNigay) September 24, 2017

E.F.