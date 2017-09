Face à de nombreux articles évoquant sa disparition politique depuis son élection, la députée LREM du Rhône a tenu à riposter mercredi soir via son compte Facebook…

Depuis plusieurs jours, des médias qualifient Blandine Brocard de « députée fantôme » depuis son élection en juin en tant que députée de la 5e circonscription du Rhône.

L’élue a répondu mercredi soir à ce sujet sur Facebook en reconnaissant simplement s’être «faite discrète pendant les débats» à l’Assemblée nationale.

« Quelques grammes de vérité dans un monde de brutes ! » C’est ainsi que Blandine Brocard a entamé mercredi soir son communiqué sur Facebook pour répondre aux nombreux messages et articles évoquant sa disparition politique depuis son élection dans le Rhône, le 18 juin, en tant que députée LREM. « Cet écho mensonger insinue que, depuis que vous m’avez élue, je ne ferais rien, que personne ne me verrait nulle part, que je ne mettrais pas les pieds à l’Assemblée, etc. », regrette la députée de la 5e circonscription du Rhône.

Je rêve d'un monde où les médias #LyonMag éviteraient de colporter des ragots pour faire de page vue (avec pub). https://t.co/LjSvfvht9I — Blandine Brocard (@BBrocard) September 21, 2017

Concernant ses absences supposées dans l’hémicycle, Blandine Brocard précise que « les graphiques du site nosdeputes.fr n’offrent en réalité aucune statistique de présence des députés mais qu’ils comptabilisent le temps de parole de ceux-ci durant les débats, le nombre de présences dans les commissions, ainsi que le nombre de questions orales ou écrites et d’amendements déposés ». L’élue de 35 ans reconnaît donc s’être « faite discrète pendant les débats » durant ces premiers mois.

Soupçon d'emploi fictif à #EnMarche : Blandine #Brocard, députée fantôme nous coûte 15 000 € par mois ! https://t.co/xlZEljgY1b — Richard Pikendorf (@Rpikendorf) September 20, 2017

😂 On recherche Blandine Brocard, députée LREM disparue des écrans-radar ! pic.twitter.com/Oeb4EFXN8V — Tangosierra74 🇫🇷 (@Tangosierra74) September 20, 2017

« Vous m’entendrez, et ce ne sera pas pour brasser du vent… »

Visiblement remontée, celle-ci a même répondu offensivement à ce sujet : « Beaucoup ont parlé pour ne pas dire grand-chose, davantage pour les caméras que pour le débat en lui-même, ce qui a souvent donné une piètre image de notre assemblée. Vociférer à tout va pour me faire remarquer par les médias, poser une question à tout prix pour faire monter les statistiques de mes interventions, telle n’est pas ma conception du travail de député. Le moment venu, sur des dossiers le méritant, vous m’entendrez, soyez-en certains, et ce ne sera pas pour brasser du vent… »

« Lorsque j’entends dire ou écrire que je ne travaille pas, je dois avouer que j’ai du mal à accepter de telles stupidités », insiste Blandine Brocard, qui assure ne pas se « prélasser sur une plage des Bahamas ni même dîner souvent avec (mes) enfants » depuis son élection il y a trois mois.

Jérémy Laugier