Savoie : Quatre ânes de randonnée tués par balle dans le massif des Bauges

Quatre des cinq ânes ont été abattus dimanche. Illustration. — Sarah Matray/Newspix/RE/REX/SIPA

Sur la page Facebook de l'entreprise de locations d’ânes pour balades et randonnées, la propriétaire du troupeau n’hésite pas à parler « d’assassinat ». Dimanche, quatre des cinq ânes de cette jeune société baptisée Arpi’âne ont été tués par balle à Arith, dans le massif des Bauges en Savoie.

« Fanfan et Mistral ont été tués a priori sur le coup. Moustique mutilé - par des balles d’un énorme calibre qui sont faites pour torturer et qui explosent à l’intérieur de la cible - a dû être euthanasié. Et Ulule, qui était debout, mais blessé, que l’on pensait pouvoir sauver, avait en fait les deux antérieurs brisés ; il a fallu aussi l’euthanasier », détaille la propriétaire du troupeau sur Facebook. Une seule bête, baptisée Safran, a échappé aux tirs.

Une plainte en vue ?

Selon Arpi’âne, les animaux auraient été tués, alors qu’ils sortaient d’un sous-bois, de plusieurs balles tirées par un chasseur. Un accident sans doute plus qu’un acte délibéré, qui n’a pas manqué de faire réagir sur la toile, où la vidéo publiée dimanche soir par la société a été largement partagée.

La société, contrainte pour le moment de mettre un terme à son activité, devait se rendre à la gendarmerie ce lundi.