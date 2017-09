ASSE: «Titan» et «gros nounours», Stéphane Ruffier est (encore) parti pour tout casser cette saison

Stéphane Ruffier s'était déjà montré décisif cette saison en Ligue 1, notamment lors du succès (0-1) obtenu à Caen le 12 août. — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Toujours absent des listes de Didier Deschamps et des trophées UNFP, Stéphane Ruffier prouve qu’il est encore au top de la reprise.

Si sa personnalité fait souvent causer, ses performances sont unanimement reconnues depuis son arrivée en 2011 à Saint-Etienne.

Encore énorme samedi à Dijon (0-1), l'ancien gardien monégasque permet aux Verts de figurer sur le podium de la Ligue 1 après six journées.

« J’ai fait mon travail. C’est ce qu’on me demande et quand je peux aider l’équipe sur des interventions, je suis content. » Ne comptez surtout pas sur Stéphane Ruffier pour s’emballer dans les médias après son nouveau festival réalisé samedi à Dijon (0-1). Plus que quiconque en France, son truc, c’est d’enchaîner les « clean sheets » avec une régularité quasiment glaciale.

Auteur de sept arrêts en Bourgogne, dont trois petits miracles devant Tavares (34e), Sliti (54e) et Marié (63e), le gardien de 30 ans en est déjà à quatre rencontres sans le moindre but encaissé lors des six premières journées. Il est donc largement dans les temps pour battre son record personnel de 18 « clean sheets » en Ligue 1 lors de la saison 2014-15. Depuis l’arrivée de « la Ruff' » en 2011, l’ASSE est même collectivement deuxième du championnat dans ce domaine (96 matchs), étant bien entendu devancée par le PSG (114).

Je mets au défi n'importe qui de me trouver un gardien meilleur que Ruffier en Ligue 1. Impossible ! #DFCOASSE — Xavier Coffin (@Xavier_Coffin) September 16, 2017

Ruffier est un tel monstre. Zéro concurrence dans ce championnat. #DFCOASSE — Dylan Dusart (@DylanDsrt) September 16, 2017

Il est juste fou quand il est comme ça, imbattable. — Aurel 🇨🇻 (@A_Buisson1) September 17, 2017

« Il mériterait d’être numéro 2 avec les Bleus »

Si enflammade il doit y avoir à l’ASSE sur son rôle majeur dans le début de saison réussi de ces nouveaux Verts (actuels 3es en championnat), il faut la chercher auprès de son entraîneur. « Nous connaissons tous la valeur de Stéphane, qui a été décisif, a glissé Oscar Garcia samedi à Dijon. Il est l’un des tout meilleurs gardiens que j’ai connus. » En janvier 2015, l’ex-coach rémois Jean-Luc Vasseur avait eu la bonne idée de le qualifier de « poulpe » après une autre prestation dantesque (1-2).

Un enthousiasme partagé par Frédéric Piquionne, ancien attaquant stéphanois de 2004 à 2007 : « C’est vraiment le rempart de Sainté ». L’actuel consultant pour Canal + et Radio France ne peut s’empêcher de vite enchaîner : « J’ai encore vu à Dijon un très grand gardien qui mériterait d’être en équipe de France comme numéro 2 derrière Hugo Lloris. C’est comme pour les derniers trophées UNFP, chacun a ses critères mais c’est un mystère de ne pas l'avoir vu parmi les quatre nommés ».

Ruffier est EX-CE-PTIO-NEL ce soir !



J'espère que tu regardes beIN sports max 4 @UNFP. #DFCOASSE — Tuturinho (@tuturinho) September 16, 2017

Ruffier, ça commence à faire un paquet de temps qu'il est le meilleur gardien de Ligue 1. Rendons nous a l'évidence #ASSE — Martin Mosnier (@MM_eurosportfr) September 17, 2017

Ruffier dis ta gueule a un ramasseur de balle lyonnais, frime avec un joueur de CFA2 . c est sûre encore un coup du grand mechant @JM_Aulas — Ray Gallagher 🔴🔵 (@Mick_Cio) January 5, 2016

Poursuivi par son chambrage face à un joueur amateur en Coupe de France

Le débat autour du manque de reconnaissance de Stéphane Ruffier semble presque sans fin depuis sa première sélection avec les Bleus (3 au total) en août 2010 en Norvège (2-1), un an avant de débarquer dans le Forez et d’y changer de dimension. « Je l’ai vu arriver dans le groupe professionnel à l’AS Monaco comme doublure de Flavio Roma [de 2007 à 2008], indique Frédéric Piquionne. Il était encore loin de son niveau actuel mais on sentait une marge de progression assez fulgurante. »

Si celle-ci a bien eu lieu de manière spectaculaire, le gardien originaire de Bayonne peine à séduire le grand public en raison d’une personnalité controversée. Pour certains observateurs et supporters, il est juste extrêmement renfermé. Mais d’autres retiennent surtout son coup de pression à l’encontre d’un jeune ramasseur de balle lyonnais durant un derby à Gerland ou cette fameuse séquence de chambrage en janvier 2016 lors d’une séance de tirs au but en Coupe de France, contre les amateurs vosgiens de Raon l’Etape.

S.Ruffier à W.Rother (Raon, CFA2): "Guignol, rentre chez toi! N'oublie pas de me regarder le jeudi en Europa League". #Honteux. #Humilité. — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) January 3, 2016

Ce guignol de Ruffier qui chambre ce jeune joueur de Raon.

Quel manque d'humilité sachant qu'ils ont gagné qu'au tab pic.twitter.com/aDHYkzWPBo — Maël (@maelbzh22) January 3, 2016

« Pas sûr qu’il cherche la reconnaissance outre mesure »

« Stéphane est un gros nounours, sourit Frédéric Piquionne. De l’extérieur, on a l’impression qu’il a un air hautain, qu’il regarde les gens de haut. Mais ce n’est pas du tout ça. C’est un très gentil garçon, facilement chambreur et bien pote avec ses coéquipiers. » Un malentendu que l’intéressé ne cherche en aucun cas à dissiper médiatiquement, quitte à ne pas avoir (totalement) la popularité qu’il mériterait dans le Chaudron.

« Il y aura toujours des mecs qui critiqueront le fait qu’il fasse la gueule, admet Sylvain, un fidèle supporter des Verts. Sauf que sur le terrain, c’est un titan, le genre de mec qui fait douter l’attaquant qui se trouve face à lui. C’est même le joueur le plus régulier qu’on ait dans l’effectif, devant Perrin selon moi. Il est très respecté dans le Chaudron et je ne suis pas sûr qu’il cherche la reconnaissance outre mesure. »

A tous les détracteurs de Ruffier, hier soir le mec en sortant des vestiaires a du faire une 40aine de photos avec des gamins #ASSE — Romain5586 (@romain5586) September 17, 2017

« Meilleur que Mandanda, meilleur que Bernard Lama »

Après tout, « le Poulpe » a déjà été élu meilleur joueur de la saison à trois reprises par les supporters de l’ASSE. Quelques années après un habile « The Roof is on fire », certains lui ont même écrit une chanson devenue très populaire (sur l’air de « We’ve got Payet »), au bar parisien la Divette de Montmartre. « On a Ruffier, on a Stéphane Ruffier. Gardien de but et policier. Meilleur que Mandanda, meilleur que Bernard Lama. Nous avons Stéphane Ruffier. » Et si ce tube en puissance résonnait un jour dans les kops de Geoffroy-Guichard ?

