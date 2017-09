Lyon: Pour mettre fin aux soupçons d’apologie de l’esclavage, le bar «La première plantation» va changer de nom

Le bar a ouvert récemment à Lyon. Illustration. — KENZO TRIBOUILLARD / AFP

L’un des deux gérants avait notamment déclaré que l’esprit colonial était «un esprit à la cool, une époque où l’on savait recevoir ».

Pour tenter d’apaiser la situation et à la demande d’une association lyonnaise, les propriétaires du bar à cocktails ont décidé de changer le nom de leur nouvel établissement…

Ils ne contestent pas les propos qui ont été relayés dans la presse, mais évoquent une « erreur », une « faute », liée, en partie, aux « mauvaises conditions » dans laquelle l’interview a été réalisée. Au lendemain de la polémique qui a agité les réseaux sociaux, jeudi, suite à la publication d’un article dans Le Petit Bulletin sur le bar La Première Plantation, les gérants de ce bar à cocktails du 6e arrondissement de Lyon ont fait leur mea culpa.

« Pour apaiser les choses, nous avons décidé de prendre les décisions les plus adaptées en changeant prochainement le nom de notre établissement », a indiqué ce vendredi matin à 20 Minutes Matthieu Henry, qui a ouvert ce bar il y a quelques semaines avec Gabriel Desvallées.

« Nous avons répondu des absurdités »

Cette décision a été prise en lien avec le Conseil représentatif des associations noires (Cran), qui après avoir été alertée des propos relayés dans l’article du Petit Bulletin, a immédiatement contacté les gérants du bar accusés de faire l’apologie de l’esclavagisme. Dans l’article en question, l’un des deux créateurs du lieu, interrogé sur le nom du bar La première plantation, expliquait : « Le nom est une référence aux plantations de canne à sucre dans les colonies françaises. Je cherche à retranscrire l’esprit colonial, un esprit à la cool, une époque où l’on savait recevoir. » Lorsque la journaliste du Petit Bulletin avait soulevé dans la foulée la question des esclaves, il avait ajouté : « Ah, on a mis quelques photos dans les toilettes ».

« Nous avons répondu des absurdités. Nous ne cautionnons pas du tout cette période de l’histoire. Nous avons fait une faute », admet Matthieu Henry. « Mais la journaliste est venue nous interroger en début de soirée alors que nous étions en plein rush. Notre priorité était de bien servir nos clients. Je ne suis pas habitué à répondre aux journalistes, je n’ai pas forcément bien écouté les questions. Je n’aurais pas dû répondre à cette interview à ce moment-là », se justifie le cogérant de l’établissement.

Une pétition lancée et des menaces sur la toile

Pour calmer le jeu, la déco du lieu qui reposait notamment, dans les toilettes, sur « d’anciennes gravures du XVIIIe-XIXe siècle représentant des bouteilles de rhum, une maison victorienne, et un champ de production d’ananas » devrait être quelque peu revue. « Notre métier c’est de faire des cocktails de qualité. Le nom première plantation était une référence aux plantations de canne à sucre et au fait que l’ouverture de ce bar était aussi une première pour nous », ajoute Matthieu Henry, soucieux de repartir de zéro dans cette nouvelle aventure, avec un nouveau nom plus classique « évoquant les origines des cocktails et du rhum ».

Les deux gérants ont essuyé jeudi de vives critiques mais également des menaces sur la page Facebook de leur bar, fermée depuis. Une pétition a également été mise en ligne jeudi par le collectif des Raciné.e.s et compte ce vendredi plus de 3.000 signatures. « Mais nos clients sont venus nous soutenir, le bar était plein hier soir. Ils savent ce que nous voulons faire et connaissent nos valeurs », souligne ce vendredi Matthieu Henry.

#Lyon Le bar Première Plantation répond sur sa page Facebook à l'article du @PETITBULLETIN en parlant de "malentendu regrettable". pic.twitter.com/GDsHL09Q9l — Fabien Randanne (@fabrandanne) September 14, 2017

Le Cran restera vigilant

Après avoir alerté les services de la ville et avoir longuement discuté avec les gérants du lieu, le président du Cran s’est félicité du changement de ton des gérants. « Le Cran prend acte de ces excuses, salue la mobilisation citoyenne qui s’est mise en place à travers les réseaux et se réjouit que ses interlocuteurs aient reconnu la gravité des propos tenus. Par ailleurs, le Cran demeure vigilant quant au changement de nom, qui constitue une réparation nécessaire, et qui devra intervenir le plus vite possible », a indiqué ce vendredi dans un communiqué Louis-Georges Tin.