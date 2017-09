Ligue Europa: L'OL est déjà presque dos au mur après son nul poussif contre l'Apollon Limassol

Comme dimanche contre Guingamp, Marcelo n'a pas été des plus rassurants ce jeudi face à l'Apollon Limassol. — Petros Karadjias/AP/SIPA

Quatre jours après un succès heureux contre Guingamp, l’OL n’a pas vraiment convaincu pour son entrée en lice en Ligue Europa.

Accrochés à Chypre par l’Apollon Limassol (1-1), les hommes de Bruno Genesio laissent l’Atalanta Bergame s’échapper en tête du groupe.

Dans ces conditions, le déplacement dimanche au Parc des Princes s’annonce plus que périlleux.

Anthony Lopes et Jordan Ferri ont dû se rappeler au bon souvenir des obscures affiches de poules en Ligue Europa, de 2012 à 2014 sous l’ère Rémi Garde. Après Kiryat Shmona, le Sparta Prague ou Rijeka à l’époque, cet OL newlook et a priori plus ambitieux a découvert l’Apollon Limassol. Le triste nul (1-1) concédé ce jeudi dans les arrêts de jeu risque déjà de lui compliquer la tâche.

Toujours poussifs dans le jeu. Dans un groupe plutôt relevé (l’Atalanta Bergame a nettement battu Everton 3-0 dans le même temps), un succès à Nicosie semblait déjà crucial en vue d’une qualification. Si l’OL a cru l’obtenir grâce à une main de Jander et un penalty de Memphis Depay (0-1, 53e), il n’a jamais vraiment maîtrisé son sujet.

Comme dimanche contre Guingamp (2-1), les Lyonnais se sont même souvent retrouvés dans une configuration de contres pouvant surprendre chez le troisième du dernier championnat chypriote. Notamment ballotté sur coups de pied arrêtés, l’OL a parfois dû s’en remettre à un solide Anthony Lopes, impuissant sur une ultime tentative d’Adrian Sardinero déviée par Marcelo (1-1, 90e+3).

Supporter une équipe qui laisse la balle à l'Apollon Limassol, quelle folie.



(au secours) — Charly M. (@SeriousCharly) September 14, 2017

Les jeunes, quels jeunes ? De nombreux supporters lyonnais restent attachés aux deux saisons dans un certain anonymat en Ligue Europa, loin de l’âge d’or des sept titres en Ligue 1. La raison ? Elles avaient permis la découverte, grâce à cette compétition, de nombreux talents du centre de formation comme Tolisso, Benzia, Plea ou Martial.

« Les jeunes montrent des choses à l’entraînement donc, à un moment donné, il faut les lancer », glissait en juillet Bruno Genesio. Mais même face au présumé plus faible adversaire du groupe, Houssem Aouar et Myziane Maolida ont été laissés sur le banc. Titulaire dimanche, Christopher Martins-Pereira n’était même pas dans le groupe à Chypre.

Sinon les jeunes du centre sur qui soit disant tu comptes beaucoup ils joueront jamais ? — Isco (@ol63300) September 14, 2017

Mais y'a 1 joueur au repos 😭😭😭😭 https://t.co/5eskzgZmJa — Olimas 🗿 (@Olimas99) September 14, 2017

Le PSG comme révélateur. Seulement trois jours après Limassol, l’OL va vivre un dangereux grand écart en se rendant dimanche (21 heures) au Parc des Princes. Au vu de la dynamique actuelle, le gouffre pourrait déjà être colossal après six journées en L1.