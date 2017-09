Lyon: «Un esprit colonial à la cool»… Un bar à cocktails en plein bad buzz

Photo d'illustration d'un cocktail dans un bar. — Alan Diaz/AP/SIPA

Le bar à cocktails « La Première Plantation » a ouvert le mois dernier à Lyon.

Des propos des gérants de cet établissement dans un article ont choqué les internautes ce jeudi.

Une pétition « La Première Plantation : Non à l’apologie de l’esclavagisme à Lyon ! » vient également d’être mise en ligne.

Un vrai cocktail pour un bad buzz. Ouvert le 21 août dans le 6e arrondissement de Lyon, un bar à rhum n’a pas mis longtemps avant de provoquer une vague d’indignation sur la toile. Si le choix de son nom, « La Première Plantation », pouvait déjà sembler étonnant, un article chez nos confrères du Petit Bulletin a enflammé les réseaux sociaux ce jeudi.

Et pour cause, l’un des deux créateurs du lieu s’est ainsi justifié dans l’article : « Le nom est une référence aux plantations de canne à sucre dans les colonies françaises. Je cherche à retranscrire l’esprit colonial, un esprit à la cool, une époque où l’on savait recevoir. » Lorsque la journaliste du Petit Bulletin a soulevé dans la foulée la question des esclaves, le gérant a répliqué : « Ah, on a mis quelques photos dans les toilettes. »

Une pétition « Non à l’apologie de l’esclavagisme à Lyon » est en ligne

Depuis la publication de cet article, les messages pointant « une apologie de l’esclavagisme » se multiplient sur Twitter et Facebook, poussant d’ailleurs l’établissement à fermer les avis de sa page. Beaucoup d’entre eux se révèlent insultants et menaçants envers La Première Plantation. Une pétition en ligne, signée du collectif des Raciné.e.s, a même vu le jour et compte près d’un millier de soutiens.

Le truc de la Première Plantation, c'est un mélange de racisme et de volonté d'utiliser la colère noire pour le bad buzz. — Kiyémis. (@ThisisKiyemis) September 13, 2017

Pétition à signer contre la "Première Plantation" à Lyon contre l'apologie de la colonisation et l'esclavage — NonmixitéMama (@BadAssMaman) September 14, 2017

Donc en 2017, des gens se lèvent un matin pour appeler leur bar "La Première Plantation" parce que YOLO ? 😤#BoycottPremièrePlantation pic.twitter.com/aWNhw0HDwp — Sax (@sbetayene) September 14, 2017

Si les gérants n’ont pas souhaité réagir à ce bad buzz qui va forcément pénaliser leur bar dès son premier mois d’existence à Lyon, la journaliste du Petit Bulletin a tenu à maintenir sa version des faits via un tweet.