Les journées européennes du patrimoine se déroulent samedi et dimanche et proposent 26.000 animations en France.

Bourré auvergnate, footing ou drone au programme de Journées du patrimoine autour de Lyon.

Les Journées du patrimoine, au cours desquelles 17.000 monuments ou lieux emblématiques des villes ouvriront gratuitement leurs portes aux visiteurs, se déroulent ce week-end. Nous avons sélectionné pour vous quelques idées de bons plans à faire en famille ou entre amis, à Lyon ou ses environs.

Découvrez la danse dans tous ses états

Des monuments historiques, des châteaux, des palais, des édifices sacrés ou des curiosités architecturales. Mais le patrimoine est aussi immatériel. Partant de ce constat, la Maison de Danse, temple de la danse à Lyon, invite les visiteurs samedi après-midi, à venir fouler les parquets et enfiler leurs chaussons. Des ateliers, organisés de 13h à 18h, proposeront de découvrir des « danses traditionnelles et de caractère ». Au programme : swing, bourré auvergnate et bal renaissance. Certains ateliers sont en libre accès et sans réservation, d’autres sont à réserver sur place.

La Part-Dieu en mode footing

En pleine mutation urbaine, le quartier de la Part-Dieu à Lyon propose une (re)découverte de ses richesses architecturales et des projets en devenir. Le tout en courant ! A petites foulées, venez parcourir le secteur. Le départ se fera de la Maison du projet (192, rue Garibaldi) dimanche à 10h. Les inscriptions obligatoires se font sur info@lyon-partdieu.com.

Le théâtre de Vienne dévoile ses secrets

Pour la première fois, le théâtre de Vienne, dans l’Isère, classé Monument historique depuis 1929, lève son rideau en proposant deux visites samedi à 15h et 17h. Mais pas de visites commentées classiques avec un conférencier. Non, les équipes du lieu ont imaginé « une mise en scène toute théâtrale » afin de remonter l’histoire mouvementée du théâtre.

Des vols de drones au parc Vermorel

Victor Vermorel était un entrepreneur et inventeur de génie du XIXe siècle. Le parc qui porte son nom à Villeurbanne prévoit différentes animations autour de l’innovation et de la culture scientifique. Le public pourra par exemple assister à des démonstrations de drones et même piloter les engins. Il pourra aussi s’initier à l’impression en 3D.

Ecoutez le murmure des fontaines

Vous ne les avez jamais entendus parler ? Tendez l’oreille. Les fontaines de Lyon, que ce soit la Naïade du parc de la Tête d’Or, les sirènes des Jacobins ou la Garonne des Terreaux, elles ont toutes quelque chose à vous raconter. Pour écouter le murmure des statues, il suffira de télécharger l’application gratuite izi.TRAVEL et de suivre ce parcours conçu par le collectif Space Opéra. Des animateurs munis de combinaison bleue vous remettront des cartes de parcours. De 11h à 18h.

Caroline Girardon