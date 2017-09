Lyon: La manifestation contre la loi travail bloquée dès le début par les CRS

Le cortège devait démarrer à 11h30 de la Manufacture des tabacs. Deux heures plus tard, la foule n’avait guère avancé à Lyon, bloquée par les CRS quasiment dès le départ. Ces derniers se sont postés devant le cortège, obligeant la CGT à se positionner derrière.

#Greve12Septembre la police bloque le départ de la manifestation à #Lyon , du coup on piétine...

Quant aux participants, désireux de rejoindre les rangs des manifestants afin de protester contre la réforme du Code du travail, ils ont été fouillés et sommés de montrer leurs sacs dès la sortie du métro Sans-Souci.

Les manifestants bloqués sont fouillés, palpés et relachés #manif #lyon @F3Rhone_Alpes pic.twitter.com/RtOQa0ocjv

A 12h30, la foule ne s’était toujours pas élancée, les gendarmes faisant bloc à l’avant. "On ne nous empêchera pas de manifester", s’est mise à scander la CGT avant que les premiers gaz lacrymogènes ne soient lâchés. Ce qui a provoqué l’indignation des manifestants, parvenant tout juste à avancer de 200 mètres. "Du jamais vu".

#Greve12Septembre #Lyon Gazé au bout de 2 min et on nous empêche d'avancer!!!

Charge de la police, en cours, à #Lyon : gaz lacrymogène, et coups de matraque. (Photos : @jacquesrey_ ) #manif12septembre pic.twitter.com/1bf98Qh0LG

#Lyon on lâche rien, on n'oublie rien, on pardonne rien, lacrymo, provoc & nasses ne seront pas passées sous silence