Rhône: Une bande arrêtée pour avoir dérobé plus de 900 colis

Six personnes, âgées de 16 à 32 ans, ont été interpellées en fin de semaine dernière à Saint-Priest par les enquêteurs du Rhône pour avoir volé et caché ensuite 925 colis, dont la valeur était estimée à plus de 66.200 euros.

Les deux aînés sont soupçonnés d’être les auteurs du vol, ainsi qu’un mineur de 16 ans, précise ce lundi la sûreté du Rhône. L’un des trentenaires a d’ailleurs été écroué avant d’être jugé ce jour.

Trahis par internet

La bande semblait bien organisée. Selon la police, le trio se serait rapidement débarrassé de la marchandise dérobée pour l’entreposer dans deux appartements, celui d’un garçon de 17 ans, qui cachait 366 paquets chez lui. Et un homme de 24 ans, qui en avait récupéré 383.

Tous ont été « trahis » par le manque de discrétion d’un sixième individu qui n’a pas pu s’empêcher de mettre en vente sur Internet, trois « Float Tubes », des petites embarcations prisées des pêcheurs, qui faisaient partie du matériel volé. Ce qui a mis la puce à l’oreille des enquêteurs. Les bateaux lui avaient été offerts en échange de son aide pour transporter les paquets dérobés.