Grenoble: Le maire de la ville fait interdire le spectacle de Dieudonné

Dieudonné doit se produire le 28 octobre à Grenoble. — M.Libert/20 Minutes

Un risque de troubles à l’ordre public. Le maire de Grenoble, Eric Piolle, a fait savoir dimanche qu’il avait pris un arrêté municipal, interdisant la tenue du spectacle de Dieudonné, prévu le 28 octobre au Summum.

L’élu a indiqué qu’il ne voulait pas que « cela dégénère comme lors des meetings du Front national », précisant qu’il avait reçu de nombreux courriers et appels téléphoniques protestant contre la venue de l’humoriste controversé.

Responsable de l'ordre public, je fais annuler le show de Dieudonné sans attendre que cela dégénère comme lors des meetings FN à #Grenoble. — Éric Piolle (@EricPiolle) September 10, 2017

De vives manifestations de protestations

« Pour les habitants, la présence de Dieudonné n’est pas compatible avec les valeurs de Grenoble. Je ne peux pas me permettre de mettre en danger les habitants », explique le maire. Et d’ajouter : « On connaît la situation particulière de notre ville, où les manifestations de protestation sont souvent très vives. »

En 2009 et 2011, la mairie de Grenoble avait déjà tenté d’empêcher un spectacle de Dieudonné, en prenant le même arrêté municipal. La décision avait été déboutée deux fois par le tribunal administratif.