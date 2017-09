OL-Guingamp: Marcus Thuram a-t-il dédié son premier but en L1 à son père ou à OhMonDieuSalva?

Marcus Thuram a fait souffrir Marcelo et la défense lyonnaise à de nombreuses reprises ce dimanche. — JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Transféré de Sochaux (L2) cet été, le fils de l’ancien emblématique défenseur des Bleus Lilian Thuram vient d’inscrire son premier but ce dimanche avec Guingamp.

Sa célébration a vite semblé renvoyer à celle de son père lors de la demi-finale de Coupe du monde 98 contre la Croatie. A tort ou à raison ?

En inscrivant ce dimanche à Lyon son premier but en Ligue 1 (2-1), Marcus Thuram a réussi une drôle de performance. L’attaquant guingampais de 20 ans vient en effet de nous mettre un méchant coup de vieux pour deux raisons. A savoir en nous faisant déjà réaliser que ce doublé lunaire et quasi hors du temps du padre Lilian en demie du Mondial 98 contre la Croatie, il ne date vraiment pas d’hier. Mais aussi en nous apprenant l’existence d’un certain OhMonDieuSalva, comédien et nouvelle star de Snapchat.

Récapitulons un peu les événements de cet étonnant OL-Guingamp : à la 71e minute du match, Etienne Didot adresse un centre que Marcus Thuram glisse de la tête au fond des buts d’Anthony Lopes pour égaliser (1-1). S'ensuit une joie démonstrative (vite climatisée par un petit numéro de Nabil Fekir) et rappelant immédiatement aux nostalgiques de France 98 la célébration devenue culte de Lilian Thuram.

thuram qui fait la pose de son pere vs la croatie — Philou (@philousports) September 10, 2017

« Papa, il s’en moque de ma célébration ! »

Evidemment questionné sur le sujet en zone mixte, l’intéressé nous ôte sans complexe de la tête notre belle histoire du dimanche : « Non non, papa il s’était mis sur les genoux. Moi, j’ai voulu imiter quelqu’un d’autre. Il s’appelle OhMonDieuSalva. C’est un humoriste sur les réseaux sociaux qui fait cette pause sur ''En loucedé comme Gallas''. C’est une petite dédicace à lui mais pas par rapport à papa. »

🎶🎤 "En loucedé comme Gallas" 😂😂😂 William Gallas est une vraie star qui a une chanson en son honneur ! Merci @ohmondieusalva 😝 #LeVestiaire pic.twitter.com/eIdR2bzBcv — SFR Sport (@SFR_Sport) August 22, 2017

« En loucedé comme Gallas » ? Comme quoi, le clin d’œil touche quand même indirectement un célèbre international à la retraite. Marcus Thuram confirme non sans fierté avoir été félicité par Lilian pour son premier but dans l’élite. « Mais il ne m’a pas parlé de ma célébration, ça, il s’en moque ! », sourit l’ancien Sochalien, qui a vite séduit ses nouveaux coéquipiers en Bretagne. « Ce n’est que le début pour lui car il a un grand potentiel », glisse notamment Jimmy Briand. Nul doute que ses prochaines célébrations ne manqueront pas d’être scrutées.