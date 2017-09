OL-Guingamp: « La frustration et la rage priment» pour l'En Avant, maudit à Lyon

Marcus Coco et les Guingampais ont posé de nombreux problèmes à la défense lyonnaise ce dimanche. — JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Vainqueur de ses trois affrontements face à Lyon la saison passée, l’EAG a bien failli confirmer son statut de bête noire, ce dimanche au Parc OL.

Malgré un match convaincant, avec du pressing et du jeu vers l’avant, les Bretons se sont inclinés (2-1) sur des exploits individuels de Mariano Diaz et de Nabil Fekir.

Durant toute la semaine, Antoine Kombouaré avait rappelé à ses joueurs la première mi-temps indigente proposée lors du déplacement à Nice (2-0) le 19 août, marquée par aucun tir cadré. C’est peu dire que l’En Avant a montré un tout autre visage ce dimanche à Lyon. Avec de l’allant, du pressing et un vrai plan de jeu, les Guingampais ont su secouer l’OL durant quasiment la totalité d’une rencontre… perdue (1-2).

« C’est dommage car on a fait ce qu’on voulait faire, regrette l’ancien Lyonnais Jimmy Briand. On les a bougés mais au final, il faut marquer des buts dans le football et on repart avec de la frustration. »

#OLEAG 90'+4' C'est terminé ! Malgré une belle prestation d'ensemble, En Avant s'incline face au froid réalisme Lyonnais (2-1). 🔴⚫️ — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) September 10, 2017

J'avoue, rentrer avec une défaite après un match comme ça ... Dur à avaler !! Mettre la même détermination samedi 💪🏻😠#eag#toutdonner — Etienne Didot (@etiennedidot) September 10, 2017

Plus de tirs, plus de tirs cadrés, 2 x plus de corners, 3 x plus de centres... mais @EAGuingamp a perdu. Encore trop friable à l'extérieur. — Franck Le Dorze (@franckledorze) September 10, 2017

Marcus Thuram buteur pour la première fois en Ligue 1

Un sentiment partagé par son jeune compère d’attaque Marcus Thuram (20 ans), auteur de son premier but en Ligue 1 sur l’égalisation bretonne (1-1, 71e). « La frustration et la rage priment parce qu’on sait qu’on avait pris ce match par le bon bout », confie le célèbre « fils de », qui a longtemps buté comme tout l’EAG sur un Anthony Lopes décisif. « On ne s’attendait pas à ce qu’ils viennent nous chercher aussi haut, avoue celui-ci. Ils nous ont posé énormément de problèmes. »

Les hommes d’Antoine Kombouaré peuvent surtout regretter leur défense apathique sur le coup d’envoi suivant le but de Thuram. Après un échange entre Mariano Diaz et Memphis Depay, Nabil Fekir s’est offert un exploit personnel synonyme de succès heureux pour l’OL (2-1, 72e). Actuellement 12es de Ligue 1, les Guingampais ramènent tout de même quelques certitudes du Parc OL. « Par rapport à ce qu’on avait fait à l’extérieur depuis le début de saison, c’est sûr que nous nous sommes rassurés », positive Jimmy Briand. Et si l’essentiel était là ?