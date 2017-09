Lyon-Guingamp: Un succès, un podium mais un OL «en manque de cohésion» et proche du néant

Auteur du but de la victoire sur un exploit personnel, le capitaine Nabil Fekir a été l'une des très rares satisfactions côté lyonnais. — JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Après deux nuls consécutifs, l’OL a su l’emporter ce dimanche pour retrouver le podium de la Ligue 1.

Oui, mais dans le jeu, il s’agit du pire match de ce début de saison, et Guingamp méritait bien mieux que ce revers (1-2).

Hormis les individualités Anthony Lopes, Mariano Diaz et surtout Nabil Fekir, le constat collectif est inquiétant à une semaine d’un déplacement au Parc des Princes.

L’OL a déjà vécu plusieurs petits miracles la saison passée, notamment durant son parcours en Ligue Europa. Mais le succès (2-1), ce dimanche face à Guingamp, est encore plus heureux. Après cinq journées, les Lyonnais retrouvent ainsi le podium de la Ligue 1 mais ils ne le doivent vraiment qu’à la solide prestation d’Anthony Lopes et aux exploits individuels de Mariano Diaz (1-0, 19e) et Nabil Fekir (2-1, 72e).

Pour le reste, le Parc OL a constaté un néant quasi absolu dans le jeu, sifflant même ses joueurs quelques secondes avant l’improbable ouverture du score. « On a manqué de cohésion », reconnaît notamment Nabil Fekir, déjà auteur de son quatrième but cette saison.

>> A lire aussi : Ligue 1: Merci Fékir, merci Lopès... Revivez la victoire de Lyon sur Guingamp (2-1)

Le constat qu'on jouait mieux sous Garde avec Mvuemba, Dabo et Bako Koné est un peu préoccupant.#OLEAG — JC Hembert (@JCHembert) September 10, 2017

Les recrues Bertrand Traoré et Marcelo sont passées à côté

Placée dans une configuration de contres, son équipe n’a rien su maîtriser. « On ne s’attendait pas à ce qu’ils viennent nous chercher aussi haut, avoue Anthony Lopes. Ils nous ont posé énormément de problèmes. L’essentiel est d’avoir pris les trois points. » Rarement ce poncif culte du monde du football n’a à ce point pris tout son sens, au vu des débuts timorés de Christopher Martins-Pereira, de la première sortie en dedans des recrues Bertrand Traoré et Marcelo, et plus globalement de l’absence criante de relation technique.

Traoré, carbonisé depuis le quart d'heure de jeu, qui sort à la 87e... pour Cornet. Pfiou que ça devient dur d'aimer ce club. — Charly M. (@SeriousCharly) September 10, 2017

« Il faut être beaucoup plus justes techniquement et offrir plus de mouvements. Mais je retiens aussi l’esprit de l’équipe. On a beaucoup souffert mais nous avons été solidaires », tente de positiver Bruno Genesio. Cette solidarité sera mise à rude épreuve dans une semaine au Parc des Princes.