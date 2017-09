Disparition de Maëlys: Une cagnotte en ligne lancée pour aider la famille de la fillette

Le 29 août 2017, à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Des appels à témoins pour retrouver Maëlys, 9 ans, ont été placardés dans de nombreux commerces de la commune. — E. Frisullo/ 20 Minutes

Plus de 950 personnes ont déjà répondu ce dimanche matin à l’appel solidaire lancé par des amis de la famille de Maëlys. En fin de semaine dernière, d’anciennes camarades de promotion de l’école d’infirmière de la maman de la fillette de 9 ans, disparue depuis deux semaines en Isère, ont lancé une cagnotte pour venir en aide, à leur manière, aux parents de l’enfant.

« Nous avons créé cette cagnotte pour permettre aux parents de Maëlys de se consacrer entièrement à leur famille en ce moment, sans craindre la perte de revenus », indiquent les amies de la mère de famille, sur la plateforme Leetchi, sur laquelle l’appel aux dons a été lancé. Plus de 22.000 euros ont déjà été collectés ce dimanche, cette affaire ayant provoqué une vive émotion bien au-delà des frontières iséroises.

D’importantes recherches mais toujours aucune trace

Maëlys a disparu dans la nuit du 26 au 27 août lors d’une réception de mariage à laquelle elle participait avec ses parents à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Depuis, l’enfant reste introuvable malgré un important dispositif de recherches déployé par les forces de l’ordre.

Le secteur de la disparition a été passé au peigne fin par les forces de l'ordre mais également des habitants mobilisés et de nombreux points d’eau présents ont été sondés par des plongeurs. La semaine dernière, les recherches se sont notamment concentrées au Lac d'Aigueblette (Savoie). Ce dimanche, trois sonars sont utilisés par les plongeurs sur ce plan d'eau pouvant atteindre 80 mètres de profondeur par endroit. Les fouilles des gorges de Chailles doivent se poursuivre lundi.

Un suspect qui nie en bloc

L’interpellation et la mise en examen de Nordahl L, 34 ans, principal suspect dans cette affaire, n’ont pas non plus permis de retrouver la petite. Malgré plusieurs éléments troublants et les soupçons pesant sur lui, cet ancien militaire continue de clamer son innocence.

Ce dimanche, les parents de Maëlys sont pour la première fois sortis de leur silence par la voix de leur avocat. « Ils se disent logiquement que cet homme détient les clés de l’affaire. Et dans la mesure où le temps presse, car il en va du devenir d’un enfant, les parents invitent forcément le mis en examen à révéler enfin la vérité et en finir de l’attente insupportable qui leur est imposée », a expliqué Fabien Rajon ce 10 septembre dans les colonnes du Dauphiné Libéré.