Clermont-Ferrand: Le jeune M’Madi, retrouvé mercredi, a-t-il été agressé pendant sa fugue ?

Il était en route pour se rendre au domicile de son père lorsqu’il a croisé le chemin de cet homme. Beaucoup de questions se posent depuis que M’Madi, ce fugueur de 12 ans, a été retrouvé mercredi, dans les rues de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme.

Samedi dernier, au matin, le garçon avait quitté le domicile de sa maman à Grigny dans le Rhône et n’avait plus donné de nouvelles depuis. Il aurait expliqué à son petit frère qu’il ne voulait pas faire la rentrée des classes, par crainte que l’on se moque de lui. Un appel à témoins avait été lancé par la famille et relayé par les réseaux sociaux.

Retrouvé en compagnie d’un inconnu

L’enquête pour disparition inquiétante s’était orientée du côté de Clermont-Ferrand où vit le père de M’Madi. Jeudi, une proche de la famille avait reconnu le garçon dans la rue, en compagnie d’un homme et avait alerté le service de police.

Selon les premières explications données par le garçon, ce dernier aurait croisé cet homme à la gare, où il s’était rendu pour gagner le domicile de son père. L’inconnu l’aurait hébergé et est soupçonné par les enquêteurs d’avoir fait subir à l’enfant des attouchements. L’homme était toujours ce jeudi matin en garde à vue au commissariat de la capitale auvergnate.