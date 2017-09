Plus de 150 enseignants ont prévu de se mobiliser ce 4 septembre 2017. Illustration. — Elisa Frisullo / 20 Minutes

Plusieurs écoles pourraient être fermées le jour de la rentrée dans cette commune, classée en zone prioritaire.

La mise en place des CP dédoublés va se traduire, selon les enseignants, par une hausse des effectifs dans les autres classes de primaire.

A Vaulx-en-Velin (Rhône), l’année scolaire va débuter de la même manière qu’elle s’est achevée en juillet: avec des enseignants inquiets et révoltés. Ce lundi, dans cette commune classée en zone d’éducation prioritaire, la rentrée sera marquée par une grève massive des professeurs d’écoles. « Pour le moment, 150 enseignants ont prévu de se mobiliser ce 4 septembre. Une dizaine d’écoles devraient rester fermées », indique ce dimanche à 20 Minutes Pauline Sabot, du collectif des maîtres grévistes.

Les professeurs, qui s’étaient mis en grève en mai et juin, protestent principalement contre la mise en place « précipitée » des CP à 12 élèves, mesure phare de la première rentrée d’Emmanuel Macron. Si sur le principe, cette mesure, qui vise à dédoubler les CP dans les zones d’éducation prioritaire afin de mieux accompagner les élèves, est jugée pertinente, sur le terrain, sa mise en place pose de nombreux problèmes.

Belle journée de #mobilisation des #enseignants de #Vaulx-en-Velin, en #grève pour de vrais moyens dans les quartiers populaires ! pic.twitter.com/LWhGWjkuvJ — ☭ T. Spreux LO Vaulx (@spreux_LO_vaulx) May 5, 2017

« Les autres classes surchargées »

« Nous avons passé la semaine de pré rentrée à tenter de trouver une organisation. Mais c’est une usine à gaz. Les enseignants se retrouvent seuls à devoir appliquer ce dispositif qui n’est pas du tout adapté aux réalités de nos écoles ». Dans certains établissements, faute de locaux suffisants, pour permettre les CP à douze, des classes ont dû être séparées par des paravents.

>> A lire aussi : Classes de CP à 12 élèves: A Toulouse, ça passe mais ça grince quand même

Dans d’autres, deux classes de CP seront regroupées et gérées par deux enseignants. « Ce sera le cas avec ma classe. Mais à certains moments, je devrai quitter mes CP et laisser l’autre enseignante seule avec la classe entière pour aller aider en maternelle et en CE1. Dans ces niveaux, les postes supplémentaires d’enseignants qui existaient jusqu’alors ont été supprimés pour être redéployés dans les CP à 12 », ajoute Pauline Sabot.

« Ils ont créé ces classes à 12 élèves sans aucune concertation ni moyens supplémentaires. Résultat, pour mettre en place ces CP à effectifs réduits, il faut surcharger les autres classes. EN CM1 et CM2, les élèves vont se retrouver à 27 par classe. Il n’y a plus de différence entre nos écoles en REP + et les établissements du centre de Lyon », s’agace un enseignant de Vaulx-en-Velin.

rentrée

Rassemblement ce lundi à 14 heures

Autre nouveauté de la rentrée qui a du mal à passer : la remise en cause des contrats aidés qui assurent dans les établissements des missions d’auxiliaire de vie scolaire (AVS), dédiés à l’accueil des enfants handicapés, ou d’emplois vie scolaire (EVS), chargés de l’aide administrative.

« Les enseignants, soutenus par bon nombre de parents, sont révoltés. Ils se demandent vraiment comment ils vont pouvoir continuer à enseigner et à travailler en REP +, dans des conditions toujours plus difficiles et avec de moins en moins d’aide de la hiérarchie », déplore Pauline Sabot.

Pour se faire entendre, les grévistes ont prévu de se rassembler lundi à 14 heures devant l’inspection académique du Rhône. La direction académique des services départementaux de l’Education nationale n’était pas joignable ce dimanche pour s’exprimer sur ce sujet.

Elisa Frisullo