L’Ultra-Trail du Mont-Blanc et ses 171 km de course s’annonce plus mythique que jamais ce vendredi.

Trois prestigieux vainqueurs de l’épreuve vont en effet s’y défier pour cette 15e édition, Kilian Jornet, François D’Haene et Xavier Thévenard.

L’Américain Jim Walmsley fera également partie des grandes curiosités de la course.

Ludovic Pommeret n’a pas souhaité remettre son titre en jeu ce vendredi (18 heures) sur l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (171 km, 10.300 m de dénivelé positif). « Je vais essayer de ne pas arriver trop mal sur la Diagonale des Fous », sourit le trailer savoyard, qui privilégie donc cette saison la prestigieuse course réunionnaise (le 19 octobre). Avant de s’élancer sur la CCC (101 km) ce vendredi (9 heures) à Courmayeur, il a accepté de confier à 20 Minutes sa vision de ce 15e UTMB, « le plus relevé de l’histoire » de l’avis de tous. Tout en décryptant en détail les chances de ses quatre favoris, Ludovic Pommeret a même ajouté : « Je serai extrêmement surpris que la victoire leur échappe ».

Et pour cause, Kilian Jornet (vainqueur en 2008, 2009 et 2011), François D’Haene (2012 et 2014) et Xavier Thévenard (2013 et 2015) ont jusque-là raflé cette épreuve mythique à chacune de leur participation. Quant au benjamin de la bande, l’Américain Jim Walmsley (27 ans), il part pour la première fois à la conquête du Mont-Blanc, en tant que leader mondial du classement ITRA (international trailrunning association).

>> A lire aussi : Que ressentent exactement ces fous furieux se lançant sur l'Ultra-Trail du Mont-Blanc?

Ludovic Pommeret, ici en 2016 lors de son sacre sur l'UTMB. - PASCAL TOURNAIRE/UTMB

Kilian Jornet, « il a plus à perdre qu’à gagner »

« En principe, je n’ai pas l’occasion de beaucoup le voir sur les courses ! Rien que réussir à l’accrocher, c’est une victoire. Kilian est vraiment fait pour toutes les disciplines du trail. Il est clair que dans les parties les plus roulantes du parcours, il aura plus de vitesse que Xavier Thévenard par exemple. Il va peut-être tenter de faire exploser ses adversaires dans les descentes car c’est l’un de ses points forts. Ça reste forcément le grand favori. Mais quelque part, il est tellement adulé qu’il a plus à perdre qu’à gagner en revenant là longtemps après ses trois succès. »

>> A lire aussi : Drames en haute montagne: Kilian Jornet a-t-il malgré lui démocratisé l’ascension du Mont-Blanc ?

Jim Walmsley, prêt à « emballer la course »

« C’est mon partenaire dans la Team Hoka donc j’ai déjà un peu couru avec lui. Il vient de la course à pied et est vraiment rapide. La grande inconnue pour lui, c’est qu’il n’a jamais remporté une course aussi longue [il n’a même fini qu’un seul 100 miles, l’édition 2016 de la Western States en 20e position]. Va-t-il partir très fort comme il en a l’habitude malgré tout ? Jusque-là, il a toujours visé le record des courses plutôt que de penser à les terminer. Il aura un peu de pression car jamais un Américain n’a remporté l’UTMB. Tout le monde s’attend à ce qu’il emballe la course.

Jusqu’aux Houches, courir à 16 km/h de moyenne sera comme un footing pour lui. Même entre Col Ferret [100e km] et Champex, c’est suffisamment roulant pour qu’il puisse faire un écart. Les prévisions météo assez froides risquent par contre de le défavoriser. Mais il s’est bien préparé en étant en France depuis trois semaines et en se mettant 30 ou 40 bornes par jour tout autour du Mont-Blanc. S’il y avait moins de dénivelé positif [10.300 m], je l’aurais même mis favori numéro un devant Kilian. »

François D’Haene, « le spécialiste d’ultra-trail »

« François est vraiment devenu le spécialiste d’ultra-trail. Contrairement aux trois autres, il ne court quasiment plus que des ultras donc la longue distance ne lui fait pas trop peur. Il faut savoir aussi qu’il est l’un des rares à avoir gagné un ultra dans lequel figurait Kilian [la Diagonale des Fous en 2013]. Il a peut-être des lacunes sur les parties roulantes par rapport à Jim et Kilian mais il a une grande force mentale et il se prépare toujours au mieux. »

>> A lire aussi : VIDEO. Lyon: Qui est François D'Haene, le nouveau recordman du GR20 en Corse?

Xavier Thévenard, « l’imprévisible chasseur »

« Xavier est assez imprévisible. Il n’est pas trop en forme depuis le début de la saison mais son gros objectif est clairement l’UTMB. Je le place un peu en retrait des trois autres mais il ne faut pas oublier qu’il avait déjà un peu surpris tout le monde en remportant son premier UTMB en 2013. Ça m’étonnerait qu’il soit aux avant-postes aux Houches. Il est plutôt chasseur. Comme il est le seul à s’être inscrit à la Diagonale des Fous en octobre, peut-être pourrait-il être tenté de lâcher pour se préserver s’il sent la victoire impossible. »

Jérémy Laugier