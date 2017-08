Drames en haute montagne: Kilian Jornet a-t-il malgré lui démocratisé l’ascension du Mont-Blanc ?

Kilian Jornet, en juin, deux mois avant de viser son quatrième succès sur l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. — Manu Fernandez/AP/SIPA

12 personnes sont décédées lors des trois derniers mois lors d’une ascension du Mont-Blanc.

Certaines victimes n’étaient ni assez préparées, ni assez équipées pour un tel défi sportif en haute montagne.

Grande star de l’ultra-trail, Kilian Jornet est coutumier des ascensions spectaculaires en tee-shirt et baskets, ce qui a pu «démystifier» certains exploits aux yeux du grand public.

Jamais, avant cette 15e édition vendredi, le mythique Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB, 171 km, 10.300 m de dénivelé positif) ne s’était présenté après un bilan aussi dramatique dans cette impitoyable partie des Alpes. Pas moins de 12 personnes ont ainsi trouvé la mort depuis trois mois sur les pentes du Mont-Blanc.

Parmi elles, le profil d’un trailer français de 28 ans portant de simples baskets à 4.500 m d’altitude a notamment cristallisé un constat la semaine passée : la haute montagne est encore trop souvent prise à la légère.

Si bien que Catherine et Michel Poletti, directeurs de l’UTMB, ont tenu à publier un communiqué : « Nous voulons rappeler à tous les trailers qui souhaitent réaliser l’ascension du Mont-Blanc ou tout autre itinéraire de haute montagne que ces projets requièrent de l’expérience, des compétences et un équipement qui doivent être adaptés à la pratique de la haute montagne, qui est spécifique et différente de celle du trail-running ».

« Il a peut-être un peu démocratisé voire démystifié les ascensions »

Une évidence pour tous mais pas pour l’icône absolue du trail, et grand favori de cet UTMB, « l’ultra-terrestre » Kilian Jornet. Cet Espagnol de 29 ans multiplie depuis une dizaine d’années de fascinantes performances d’alpinisme avec un minimum d’équipements. Ayant longtemps vécu à Chamonix, il a fait du Mont-Blanc l’un de ses terrains de jeu favoris et ne manque pas de relayer ses exploits sur les réseaux sociaux. Le 21 juin, il se lançait même dans un Facebook Live assez lunaire, en tee-shirt au sommet du Mont-Blanc.

Fait-il preuve d’une forme d’insouciance en diffusant autant d’images, surtout dans sa position d’icône rassemblant plus d’un million d’abonnés entre ses comptes Facebook et Twitter ? « D’un côté, je trouve ça beau de découvrir tout ce qu’il est capable de faire, explique Ludovic Pommeret, vainqueur de l’UTMB l’an passé. Mais avec les réseaux sociaux, il a peut-être un peu démocratisé voire démystifié les ascensions. En le voyant ainsi, certains peuvent se demander si crampons et guide sont si importants que ça. »

Il a porté des crampons et un piolet dès l’âge de 4 ans

Le coureur savoyard, qui côtoie Kilian Jornet sur le circuit, tient à rappeler à quel point celui-ci n’est quasiment jamais seul, contrairement à ce que ses vidéos peuvent suggérer : « Il a toute une équipe derrière lui. De même, le grand public n’a pas forcément conscience de toute sa préparation avant chaque ascension. Il prend des risques, mais ils restent calculés. »

Cela fais 25 années que j'ai mis des crampons piolet pour la prémiere fois. Puis apprentisage avec mon pere de la moyenne et haute mon. 3/10 pic.twitter.com/SBOkStJyfh — kilian jornet (@kilianj) August 25, 2017

C’est cet envers du décor et surtout son parcours sportif hors du commun, dès l’âge de 4 ans, que Kilian Jornet a décidé de mettre en avant ces dernières semaines. Tout sauf un hasard en cette période douloureuse pour les amoureux de montagne. Voici notamment ce qu’il confiait lundi lors d’une interview pour Grand Trail.

« La réalité, c’est qu’il faut plus d’éducation au niveau de l’école, des sportifs de haut niveau, des guides et des hommes politiques. Il faut former les gens et parler des dangers de la montagne. Il faut beaucoup d’années d’apprentissage et une remise en question permanente. Obliger tout le monde à avoir un équipement de montagne, c’est dangereux à long terme car ça crée des gens qui ont le matériel mais ni l’expérience, ni le savoir-faire. »

« La montagne est un espace de liberté »

Bien plus que la longue liste de matériel obligatoire pour prendre le départ de l’UTMB vendredi, le coureur ibérique vise le récent arrêté publié par le maire de Saint-Gervais (Haute-Savoie), qui oblige les candidats au sommet à porter un équipement adéquat, sous peine d’amende. Kilian Jornet a même pris un malin plaisir à balancer un tweet piquant à ce sujet.

Bref, si on grimpe coté italien c'est legal? 😅😅 pic.twitter.com/o3krX1gZU8 — kilian jornet (@kilianj) August 17, 2017

« La montagne est un espace de liberté et il est dommage d’en arriver à tout interdire, estime également Ludovic Pommeret. Mais ça reste souvent une connerie de partir vers un sommet en étant light car en plus des risques qu’on encourt soi-même, ça pousse les secours à se mettre en danger. Comme on dit, la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. »

