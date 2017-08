Bronze, van de Sanden, Henry... N'en jetez plus, l'OL va encore survoler la D1 cette saison

Shanice van de Sanden a joué un rôle majeur dans la conquête du premier titre européen des Néerlandaises cet été. — Matt West/Shutterstock/SIPA

Avec ses 11 titres consécutifs en D1 et ses quatre Ligues des champions, l'OL fait encore figure de grandissime favori du championnat, qui s'ouvre dimanche.

C'est d'autant plus vrai que Jean-Michel Aulas est en train de boucler sa troisième recrue de très niveau avec Amandine Henry.

OK, le PSG a poussé l’OL dans ses derniers retranchements, en finale de Ligue des champions en mai à Cardiff (0-0, 7-6 aux tab). OK, le revers (2-3) contre Manchester City lors du dernier match de préparation, dimanche à Toulouse, a montré que cette équipe n’était pas imbattable. OK, la surprenante intronisation dans le football féminin de Reynald Pedros semble offrir moins de garanties de résultats immédiats que les longs passages de Patrice Lair (2010-2014) et de Gérard Prêcheur (2014-2017).

Mais Lyon a encore une fois tout (bien) fait sur le marché des transferts pour écraser la concurrence d’une D1 féminine qui reprend dimanche (à 16 heures contre Rodez). Comment cette équipe pourrait-elle passer à côté d’un 12e sacre consécutif en championnat, voire même d’une troisième Ligue des champions de rang au vu du mercato réalisé ?

Toutes les cadres ont bien été conservées

Après une demi-saison mitigée, la star américaine Alex Morgan ne devrait pas revenir comme le souhaitait Jean-Michel Aulas. La polyvalente internationale allemande Pauline Bremer (Manchester City) ainsi que la gardienne remplaçante Méline Gérard (Montpellier) sont également parties. Mais l’OL est à la fois parvenu à conserver ses pièces maîtresses (Renard, Kumagai, Majri, Maroszan, Abily, Le Sommer, Hegerberg) tout en se renforçant.

Après avoir bouclé très tôt le retour de l’ancienne remplaçante de Sarah Bouhaddi, Pauline Peyraud-Magnin (OM), et la venue des jeunes Romane Bruneau (20 ans, Dijon) et Emelyne Laurent (18 ans, Bordeaux), Lyon a passé la vitesse supérieure après la fin de l’Euro.

Bronze et van de Sanden, en attendant Amandine Henry

La latérale anglaise Lucy Bronze (25 ans), valeur sûre de cet Euro, est arrivée dans un échange avec Pauline Bremer. Puis la spectaculaire ailière hollandaise Shanice van de Sanden (24 ans, Liverpool) a été officialisée mardi, dans la foulée de son sacre européen avec la sélection hollandaise.

Donc, Lyon prend, après Bronze, Van de Sanden en attendant Henry et une internationale US (Brian ?).... #D1F morte et enterrée... — Olympiennes (@Olympiennes) August 29, 2017

Déterminante dans tant de conquêtes avec l’OL entre 2007 et 2016, Amandine Henry (Portland) s’apprête à effectuer son retour à Lyon selon L’Equipe. Autant dire que Reynald Pedros aura bien à sa disposition deux équipes compétitives pour tenter de poursuivre le règne lyonnais en France comme en Europe. Et encore, le mercato n’est pas officiellement clos.