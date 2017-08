Haute-Savoie: Nouvelle chute mortelle d'un jeune speed-flyer

Un speed-flyer en Italie en 2012. Photo illustration. — Stefan Schlumpf/AP/SIPA

Un homme de 30 ans qui pratiquait le speed-flying, un parapente équipé d'une voile courte, a fait une chute mortelle mardi après-midi à Chamonix sous les yeux de sa famille, a-t-on appris auprès des secours en montagne.

« Une chute d’une très grande hauteur »

«Le jeune homme a chuté très lourdement d'une très grande hauteur vers 15h sur l'aire d'atterrissage de Savoy» (Haute-Savoie), a expliqué à l'AFP le lieutenant-colonel Stéphane Bozon du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix. «Il s'est retrouvé face à un bâtiment, a sans doute tenté une manoeuvre d'évitement et s'est écrasé sous les yeux de sa famille».

Le PGHM et les pompiers sont intervenus très rapidement mais les secours n'ont pu que constater le décès du jeune speed-flyer, originaire du Val-de-Marne, en région parisienne.

Déjà un autre mort mercredi dernier

«Il s'agissait pourtant d'une personne expérimentée, qui avait plus de quatre ans de pratique et en était au sixième saut de la journée depuis un site à 2.000 mètres d'altitude», a précisé le patron du PGHM.

Mercredi, un autre adepte de speed-flying d'une trentaine d'années s'était tué après une chute d'une centaine de mètres à Sixt-Fer-à-Cheval, également en Haute-Savoie.

Le speed-flying est un parapente équipé d'une voile plus courte, qui va plus vite qu'un parapente ordinaire, et permet de faire des acrobaties et des virages courts. Baptisé alors speed-riding, ce sport se pratique en hiver avec des skis.