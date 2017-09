VIDEO. UTMB: François D’Haene va «changer de dimension» après avoir vaincu Kilian Jornet

Kilian Jornet (à droite) a tenu à souligner que son partenaire chez Salomon François D'Haene (à gauche) méritait sa victoire samedi à Chamonix. — Franck Oddoux/UTMB

A 31 ans, François D’Haene a accompli un drôle d’exploit samedi en remportant l’Ultra-Trail du Mont-Blanc le plus relevé de l’histoire, face à Jornet, Thévenard et Walmsley.

Ce succès de prestige pourrait sérieusement booster la popularité du coureur du Beaujolais, en quête d’un nouveau défi le mois prochain aux Etats-Unis.

Le choc des rois de l’ultra a tenu toutes ses promesses pour la 15e édition de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Si pas moins de cinq coureurs ont battu le précédent record historique de l’épreuve (20h11, même si le parcours de 167 km a été légèrement modifié vendredi), c’est bien le Rhodanien François D’Haene qui a survolé les débats en 19h01. Au lendemain de son troisième sacre à Chamonix (après 2012 et 2014), celui-ci reconnaît ce dimanche « ne pas avoir encore pris conscience » de la portée de ce succès.

« C’est sûr qu’il s’agissait de la course la plus relevée de ma carrière », révèle-t-il à 20 Minutes. Parti très fort aux côtés de Jim Walmsley et du grand favori Kilian Jornet, François D’Haene a su s’accrocher au coureur américain avant de le déposer après une centaine de kilomètres puis de résister au retour de son partenaire chez Salomon, arrivé 15 minutes plus tard à Chamonix.

« François a vraiment signé une course de patron »

« François a toujours montré de la classe sur les longues distances. Il mérite énormément cette victoire », a glissé la star espagnole, tout en tentant déjà de prendre rendez-vous avec lui devant la presse pour une revanche sur l’UTMB 2018. « François a vraiment signé une course de patron, analyse Ludovic Pommeret, vainqueur de l’édition précédente. A priori, il a quand même eu du mal à certains moments, mais heureusement ! »

Depuis trois mois, « l’ultra-terrestre » Kilian Jornet avait conquis deux ascensions de l’Everest, le Marathon du Mont-Blanc et la Hardrock 100 mais il s’est trouvé un adversaire encore plus coriace ce week-end. « Quand on t’annonce que tu comptes encore une quinzaine de minutes d’avance sur Kilian dans les trois dernières heures de la course, c’est sûr que ça fait quelque chose », reconnaît François D’Haene, forcément un peu dans son ombre sur le plan médiatique. Pour le moment ?

De l’UTMB aux vendanges dans le Beaujolais

« Il va changer de dimension au niveau international avec cette victoire, y compris au sein du Team Salomon », prédit Ludovic Pommeret. Un an après avoir battu le record de la traversée du GR20 en Corse (31h06), François D’Haene vient de nous confier « préparer pour la mi-octobre un nouveau projet sur une distance de 300 km aux Etats-Unis pour (me) découvrir encore un peu plus ». Un sacré challenge en perspective qui pourrait là aussi booster sa popularité, y compris au-delà de l’univers du trail.

« Je pense que cet UTMB va déjà me rendre un peu plus célèbre aux yeux du grand public. Mais pas trop quand même j’espère », sourit cet homme de 31 ans tenant à sa tranquillité dans le Beaujolais. Un tout autre défi l’attend d’ailleurs à partir de jeudi. Avec son épouse Carline, celui qui est également viticulteur va accueillir 50 personnes dans son domaine du Germain pour ses cinquièmes vendanges.