Grenoble: Il se retrouve plaqué au sol après avoir volé le portable d'une joueuse de rugby

Photo d'illustration de la police. — Olivier Aballain / 20 Minutes

En s’emparant d’un portable laissé sur une table d’un bar du centre-ville de Grenoble, un homme de 29 ans a entamé sa nuit galère, dimanche vers 23 heures. Il s’avère en effet que la cliente propriétaire du téléphone était une joueuse de rugby.

Celle-ci n’a donc pas hésité à plaquer le voleur au sol dans le bar, entraînant la chute du mobile puis la fuite, tant bien que mal, de l’homme déjà très imbibé, comme le révèle Le Dauphiné Libéré.

Il a sorti deux couteaux car un bar refusait de le servir

Un peu plus tard, il a sorti deux couteaux de son blouson et a tenté d’agresser le patron d’un autre établissement, qui avait refusé de le servir en raison de son état d’ébriété. Ayant subi des coups de gaz lacrymogène du commerçant, il a là aussi dû s’enfuir en titubant, avant d’être interpellé par la police vers 23h30 sur la place Notre-Dame. Il a été placé en garde à vue et a été entendu par la Sûreté départementale.