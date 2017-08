Loire: Des parents oublient leur fille de 18 ans sur une aire d'autoroute

Le couple est reparti sans s'apercevoir que leur fille n'était pas dans la voiture. — Google Maps

Ses parents sont repartis sans elle. Mercredi, une jeune fille de 18 ans s'est retrouvée seule sur l'aire d'autoroute des Ardilliers, sur l'A89, près de Pommiers (Loire), a rapporté France Bleu Saint Etienne.

La petite famille voyageait entre Toulon et Rennes. Alors que la jeune femme et ses parents venaient de s'arrêter un moment sur l'aire, ces derniers ont repris la route, sans s'apercevoir que leur fille n'était pas dans la voiture. Oubliée sur l'aire d'autoroute, celle-ci a tenté de les joindre via son téléphone portable, sans succès.

Elle a alors appelé les gendarmes qui l'ont rassurée. Les parents se sont enfin aperçus de leur oubli et sont revenus la chercher.