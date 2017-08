Mont-Blanc: Les secouristes arrêtent les recherches après la disparition d'un alpiniste japonais

Hélicoptère en intervention sur une avalanche en été dans les Alpes — JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

Il n’y a plus d’espoir. Les autorités ont décidé d’interrompre les recherches après la disparition d’un alpiniste Japonais de 35 ans dans le Mont-Blanc. Cela fait une semaine que l’on est sans nouvelle de cet homme, « vêtu d’une veste orange et d’un casque vert », parti seul à l’assaut du plus haut sommet d’Europe.

Samedi soir déjà, le commandant du Peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix, le lieutenant-colonel Stéphane Bozon, estimait que l’homme devait déjà être mort, « enfoui sous la neige ». Une dernière recherche, infructueuse donc, a eu lieu ce dimanche.

Le mauvais temps de la semaine passée s’était accompagné de précipitations, soit de la neige en altitude pouvant atteindre des accumulations de 2 mètres dans les trous, où l’alpiniste aurait pu se mettre à l’abri les premiers temps.

Un alpiniste tchèque meurt ce week-end

Le 2 août, un Coréen avait été retrouvé mort quand son compagnon de cordée avait pu être sauvé deux jours plus tôt. Le 9 août, deux Allemands avaient été retrouvés morts de froid, après avoir été pris dans une tempête de vent lors de l’ascension du Mont-Blanc du Tacul. Samedi, un Tchèque s’est tué dans la descente par le couloir du Goûter.