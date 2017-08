Loire: Séparé de sa femme, un homme la poignarde mortellement en pleine rue

L'assaillant s'est rendu à la police (image d'illustration). — V. WARTNER / 20 MINUTES

Un homme de 36 ans a mortellement poignardé en pleine rue son ex-épouse. Le drame s’est déroulé vers 5h30 à La Grand-Croix (Loire) quand l’homme s’est rendu dans l’appartement où avait emménagé il y a trois semaines son ex-épouse de 35 ans, dont il est séparé depuis le mois de juin. Il y a d’abord attaqué l’homme qui se trouvait avec elle.

Il s’est ensuite rendu de lui-même au commissariat de Saint-Chamond, a-t-on appris auprès de celui-ci et du parquet de Saint-Etienne.

Un Sénégalais de 45ans

Au moment de l’attaque, la jeune femme a tenté de fuir et l’homme s’est lancé à sa poursuite, l’a rattrapée une centaine de mètres plus loin dans une des artères principales de la commune et lui a porté de nombreux coups de couteau. La victime est morte peu de temps après l’arrivée des secours. Une hachette a été découverte au sol près de ce Sénégalais de 45 ans qui a été hospitalisé au CHU de Saint-Etienne et dont le pronostic vital pourrait être engagé.

De nombreux habitants du centre-ville, réveillés par des cris, ont été témoins de la scène. « L’affaire a provoqué une intense émotion dans le quartier dont plusieurs dizaines d’habitants ont appelé pour avertir qu’un homme poignardait des gens dans la rue. Ce qui pouvait faire penser à un risque d’attentat », a déclaré à l’AFP Luc François, le maire de la commune. Les quatre jeunes enfants du couple ont été retrouvés en bonne santé au domicile du père.