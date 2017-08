Alpes: De la neige en août, mais est-ce anormal?

Un bonhomme de neige au sommet de Chamrousse. — Bérengère Sgambato

Au 1er août la station de Chamrousse, près de Grenoble, enregistrait un record de chaleur. A 1.800 mètres d’altitude, la température nocturne n’était pas descendue au-delà de 20 degrés. Vendredi matin, le climat était tout autre : la neige a décidé de tomber sur les sommets… Mais la situation n’a en fait pas si rare.

La neige est déjà de retour sur nos sommets comme ici à Chamrousse à 2000m d'altitude. pic.twitter.com/CH4tKTrFEO — Météo Grenoble (@MeteoGrenoble38) August 11, 2017

« Il neige au moins une fois par mois »

Dans la nuit de jeudi à vendredi, cinq centimètres de neige sont tombés à 2.200 mètres d’altitude sur la station. En plein mois d’août, cela pourrait en surprendre plus d’un, mais le fait n’est pas rare à Chamrousse. « Tous les ans, quelques flocons tombent au mois d’août. Ici, on dit qu’il neige au moins une fois par mois », affirme-t-on à l’Office du tourisme de la commune. « Les températures sont un peu plus fraîches, mais on reprendra 20 degrés demain. »

S’il n’y a pas d’explication météorologique précise donnée à ce phénomène de neiges estivales, il n’y a cependant aucune raison de s’alarmer, ni de remonter sur ses skis. Si les employés de la commune ont fait un bonhomme de neige et l’ont mis en haut des pistes, « c’était pour rire ! »

D'autres stations alpines ont d'ailleurs connu le même épisode neigeux.

Jeudi, il avait également neigé sur plusieurs massifs des Pyrénées, ce qui a surpris certains habitants.

>> A lire aussi : Pyrénées: Les premiers flocons de neige sont déjà là!