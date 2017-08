Ardèche: On connaîtra le meilleur saucisson du monde en 2018

Le premier mondial du saucisson se tiendra en Ardèche, en 2018 (illustration). — D'APRIX/SIPA

C’est inédit. Le premier mondial du saucisson devrait avoir lieu en Ardèche, au printemps 2018. Lancé à l’initiative de l’Académie Ardéchoise des Amateurs du Saucisson (A3S), cette journée récompensera le meilleur saucisson du monde, rapporte le site Internet Club Sandwich.

L’A3S est partie d’un constat simple concernant le saucisson : « Les consommateurs achètent, conservent [mal] et avalent parfois n’importe quoi. » Pour l’association, ce concours se fait dans « l’intérêt des consommateurs et la mise en avant de bons producteurs ».

Du bon saucisson

Les saucissons pourront concourir dans trois catégories : traditionnel, pur porc et classique. Après une dégustation à l’aveugle, des médailles d’or, d’argent et de bronze seront décernées. Des labels seront attribués à chaque sauciflard qui aura été produit selon un cahier des charges établi par le laboratoire d’analyse sensorielle Laco et par le Concours des grands vins de France de Mâcon.

Le jury de ce mondial du saucisson se composera deplus d’une dizaine de personnes. Entre autres, le président du concours des grands vins de France de Mâcon ou le président de la Société Française de Géographie. L’A3S est d’ailleurs à la recherche de producteurs de qualité qui voudraient participer au concours. Avis aux amateurs.