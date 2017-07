Lyon : Interceptés pour le vol d’un reblochon, ils pètent un plomb

Ils ont tenté de voler un reblochon. — Gerard Lacz / Rex Featu/REX/SIPA

Le fromage leur monte à la tête. Samedi soir, un jeune couple a été pris la main dans le sac alors qu’il venait de dérober un… reblochon. Selon Le Progrès, leur interpellation a été plutôt mouvementée.

La jeune fille avait dans son sac un fromage

Le couple et un ami se trouvaient dans le magasin Lidl, situé rue de Marseille, dans le 7e arrondissement de Lyon. Alors qu’ils se trouvaient dans le rayon des fromages, ils ont décidé de dérober un reblochon.

L’un d’eux a ôté l’emballage du fromage et l’a placé dans le sac à main de sa petite copine. Mais leur manège a été repéré et ils ont été interceptés à la sortie du magasin par les agents de sécurité. L’ami est parvenu à s’échapper. Reste le couple, deux jeunes de 16 et 18 ans.

Insultes racistes et menaces de mort

Selon nos confrères, les voleurs présumés ont alors pété les plombs. Ils auraient copieusement insulté les vigiles, leur balançant, notamment, des propos racistes assortis de menaces de mort. L’adolescente se serait volontairement cogné la tête dans une vitre pour faire croire qu’elle avait subi des violences.

La police a finalement été appelée et le couple a terminé sa soirée en garde à vue au commissariat.