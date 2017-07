Rhône: Une histoire de sauce tourne à la lacrymo au McDonald’s

FAITS DIVERS Un repas plus épicé que prévu…

Restaurant McDonald's, illustration. — KENZO TRIBOUILLARD AFP

Mercredi aux alentours de 17h30, un des employés du McDonald’s des Sept-Chemins à Vaulx-en-Velin, dans le Rhône, a utilisé du gaz lacrymogène sur un client qui passait au drive.

Après avoir récupéré sa commande, un homme dans son véhicule accompagné de sa femme et de leur enfant en bas âge, a réclamé une sauce supplémentaire pour sa nourriture. Petit problème : celle-ci n’est pas comprise dans le menu. C’est là que les choses ont tourné au vinaigre.

Viré par McDonald’s

La tension est montée entre le conducteur et l’employé du fast-food. Si bien que, se sentant menacé, ce dernier a sorti une bombe lacrymogène et a aspergé allègrement le client énervé. Il a touché par la même occasion la compagne de celui-ci et, aussi, son bébé situé à l’arrière du véhicule.

Placé en garde à vue, le jeune employé de 23 ans aurait déclaré, selonLe Progrès, avoir agi en légitime défense face aux menaces proférées par le père de famille. Pas suffisant pour convaincre son employeur qui l’a licencié. Le jeune homme est également convoqué devant le juge pour violences volontaires.