Drôme: Déguisé en gendarme, il se fait arrêter par les vrais

Une moto de la Gendarmerie nationale. Illustration. — F. Lodi / Sipa

L’histoire peut prêter à sourire. Un habitant de Montélimar « patrouillait » dans le sud du département, près de Donzère sur la Nationale 7 ce week-end avec comme particularité de ressembler en tout point à un gendarme à moto.

En effet, l’homme de 59 ans portait un casque et une tenue plus qu’ambiguë et avait même customisé son véhicule. Si bien qu’entre lui et un motard de l’Escadron départemental de sécurité routière, les différences n’étaient pas flagrantes.

« Apporter de l’aide »

Samedi matin, quand les véritables gendarmes de l’escadron ont croisé la route de leur imitateur, ils ont donc été interpellés par l’accoutrement du quinquagénaire et ont mis tout de suite fin à ses activités d’usurpateur.

Selon France Bleu Drôme Ardèche, le Drômois n’a toutefois pas été placé en garde à vue. Celui-ci aurait déclaré vouloir « apporter de l’aide » aux automobilistes qui en auraient eu besoin. Il ne pourra plus le faire puisque les autorités lui ont confisqué son matériel. Une expertise psychologique a tout de même été ordonnée.