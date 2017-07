Lyon : Prison ferme pour un routier qui transportait près de 40 kg de cannabis

Le palais de justice de Lyon Illustration. — E. Frisullo / 20 Minutes

En sortant avant le péage de Reventin-Vaugris, il souhaitait éviter le contrôle des douaniers. Une intuition qui ne lui a pas pour autant porté chance puisqu'en empruntant la sortie de Chanas (Isère), un routier Serbe qui circulait sur l’A7, a été intercepté par les forces de l’ordre en début de semaine.

Dans son chargement, les douaniers ont découvert 39 kg de cannabis dissimulés dans des cartons. L’homme, jugé mercredi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Lyon, a écopé d’un an et demi de prison ferme et de dix ans d’interdiction de territoire français pour trafic de stupéfiants, selon Le Progrès.

68.000 euros d’amende

Le routier, interpellé au volant d’un semi-remorque, roulait en provenance de Barcelone et en direction d’Allemagne, où il devait acheminer la marchandise pour le compte d’un autre Serbe, rencontré par hasard en Espagne, selon les explications fournies par le routier à la barre du tribunal.

Pour ce transport frauduleux, le camionneur, âgé de 58 ans, devait toucher 4.000 euros. Au lieu de quoi il a écopé d’une amende de 68.000 euros, équivalent à la valeur marchande du cannabis retrouvé.