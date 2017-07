Lyon: Le concert de Céline Dion flingué (pour certains) par un problème de son

Céline Dion pendant son concert à AccorHotels Arena le 4 juillet 2017 — SADAKA EDMOND/SIPA

Elle était venue enflammer le Parc OL, 22 ans après son dernier passage à Lyon. Une absence longue que la star interplanétaire a soulignée en préambule de son concert, mercredi soir. « C’est impardonnable parce que c’est un beau coin de pays », lance Céline Dion à la foule en délire.

C’est dire si sa venue était attendue. Céline Dion, c’est avant tout une voix. Une puissance vocale qui aurait été capable de faire envoler le toit du Grand Stade. Mais voilà, il a presque fallu tendre l’oreille pour reconnaître les deux premières chansons du concert.

Rarement entendu un son de concert aussi catastrophique #CelineDionLive2017 pic.twitter.com/LJmwDz6I7Q — F6GDX (@F6GDX) July 12, 2017

Aussi incroyable que cela puisse paraître, les échos incessants ont rendu le début du concert totalement inaudible pour les malheureux spectateurs logés dans les gradins du haut. Difficile dès lors de se plonger dans l’ambiance et même d’entendre les voix de fans montant de la pelouse.

Retour sur #celinedionlive2017 #ParcOL.

Prb des stades : positionnements et sons pourris. Heureusement j'étais invitée 😆@celinedion. — Kval (@kval3003) July 13, 2017

#CélineDionLive2017

Super show et ambiance Céline toujours au top mais dommage que le son n'était pas super — Guillaume (@Guillaume3271) July 13, 2017

Ah nickel donc la elle est assise en fond de scène. Donc on voit rien. 144€ je rappelle #CelineDionLive2017 — Johan Pastor (@Johanpstr) July 12, 2017

Si la situation s’est (un peu) améliorée au fil du répertoire, le son craché par les enceintes n’est parvenu à monter complètement jusqu’aux derniers rangs. Les basses n’arrivant même pas à faire vibrer le cœur des spectateurs, nichés dans la partie haute du stade. Comment expliquer un tel raté ?

Les haut-parleurs, ont visiblement été orientés de telle façon à ce que le son reste vers le bas. Mais surtout, il n’y avait pas de clusters d’enceinte, qui descendent du toit et qui auraient permis de projeter le son au plus loin, comme cela avait été le cas pour le concerts de Rihanna et de Coldplay.

Notre Céline qui dit "Non mais c'est quoi ce son ?!" Pendant son propre concert. QUEEN CÉLINE #CelineDionLive2017 #CelineDion #Lyon — Ethnie (@Ethnie_) July 12, 2017

Etrange remarque

Coïncidence ou pas ? Au moment d’entamer le rappel, la diva qui était au milieu de la foule s’est fendue d’une étrange remarque. « Mais c’est quoi ce son ? Il va falloir recommencer le show », a-t-elle déclaré. Reste à savoir s’il s’agissait d’une phrase adressée aux techniciens ou une façon de titiller ses fans afin de faire monter la température.

Toujours est-il que sa prestation a été unanimement saluée sur les réseaux sociaux. Les spectateurs, placés vers le bas, ont été les mieux servis pour profiter du show. Ils semblent avoir eu mal à se remettre de leur soirée.