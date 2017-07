Lyon: Le Parc OL devient le Groupama Stadium (et ça ne plait pas à tout le monde)

Le 9 janvier 2016, les supporters lyonnais découvraient le Parc OL. Ce sera maintenant le Groupama Stadium. — JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Le stade de Gerland était déjà devenu la Matmut Arena, c’est au tour du Parc OL de concéder son nom pour un sponsor. Pour voir jouer l’Olympique Lyonnais à Décines-Charpieu, près de Lyon, il faudra se rendre au Groupama Stadium.

Juste après le concert (un peu raté) de Céline Dion ce mercredi soir au Parc OL, inauguré en janvier 2016, l’assureur et l’Olympique Lyonnais se sont réunis pour annoncer la nouvelle. Ce partenariat durera au moins trois ans. Si les chiffres officiels n’ont pas été communiqués, les premières négociations fin juin avaient laissé filtrer une estimation de cinq à sept millions d’euros annuels pour le club.

Jean-Michel Aulas, président de l’OL a par ailleurs déclaré au Progrès : « Nous sommes dans la version la plus haute des naming français et le montant correspond à nos attentes. » Un partenariat qui ne sort pas de nulle part puisque Groupama est déjà associé au centre d’entraînement du club, au centre de formation et est aussi partenaire maillot.

Les supporters mécontents

Seulement voilà, cette pratique, le « naming » qui consiste à faire parrainer son stade contre de l’argent a encore du mal à rentrer dans la conscience collective française. Bien qu’au Etats-Unis, en Angleterre ou en Allemagne, ce soit monnaie courante.

Pour preuve, florilège des réactions trouvées sur Twitter.

Le Groupama Stadium donc. Mon dieu que c'est horrible le naming. — Julien Peronnet (@dju_prnt) July 13, 2017

Le stade de Lyon va s'appeler Groupama stadium c'est quoi votre souci les gars 🤢😓👎🏼 — Thibault (@PiTibo59) July 13, 2017

@JM_Aulas n'était pas le premier a se plaindre du naming ? Pfff.... quelle honte ! #GroupamaStadium — Lucas Guertin (@LucasGuertin2) July 13, 2017

Pour l’anecdote, peu après l’annonce, un faux compte Twitter (suspendu depuis) avait été créé pour le stade, juste histoire d’exprimer quelques revendications.