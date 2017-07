Drôme: Un patron de la région condamné dans le cadre des Panama Papers

Les Unes des journaux du 4 avril 2016 avec les révélations des "Panama Papers" — CHRISTOF STACHE AFP

Gérard Autajon, président du groupe éponyme, a été condamné à une peine d’un an de prison avec sursis et à une amende de deux millions d’euros dans le cadre des révélations faites lors des Panama Papers. C’est l’un des journalistes ayant participé à cette affaire qui a dévoilé, ce lundi, la condamnation sur Twitter.

#panamapapers 1er condamnation Le chef d'entreprise Gérard Autajon utilise le plaider-coupable 1 an de prison ac sursis 2 million€ d'amende — Benoît Bringer (@BenoitBringer) July 10, 2017

L’industriel, dont le groupe est spécialisé dans l’emballage en carton, comparaissait la semaine dernière à Paris. Il a plaidé coupable dans le but d’en finir avec cette affaire, « en total accord avec le parquet », selon son avocate, contactée parFrance Bleu Drôme-Ardèche. Selon elle, « Gérard Autajon a remboursé sa dette fiscalement et pénalement et l’affaire est close ».

Le patron de l’entreprise, située à Montélimar, était accusé d’avoir caché au fisc plus de 20 millions d’euros. (21,6 millions d’euros selon Le Monde et 24 millions selon Cash Investigation).