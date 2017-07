Métropole de Lyon: David Kimelfeld, le changement dans la continuité

David Kimelfeld est devenu le nouveau président de la Métropole de Lyon, succédant le 10 juillet à Gérard Collomb. AFP PHOTO / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK — AFP

David Kimelfeld a été élu lundi à la tête de la Métropole de Lyon, succédant à Gérard Collomb

La droite déplore un manque de renouveau politique

Son élection n’a pas été une surprise. Tout juste une formalité. David Kimelfeld, maire du IVe arrondissement de Lyon et proche de Gérard Collomb, a récupéré lundi le fauteuil de son mentor en devenant le nouveau président de la Métropole de Lyon.

David Kimelfeld succède à @gerardcollomb à la tête de la Métropole de Lyon #grandlyon pic.twitter.com/U8gv8Q9QhI — Métropole de Lyon (@grandlyon) July 10, 2017

Les Républicains, qui constituent le groupe le plus important au sein de l’hémicycle, pensaient ravir la place tant convoitée, espérant rallier à leur cause les maires indépendants des communes de l’agglomération et quelques élus centristes. Peine perdue. Véronique Sarselli a « fait le consensus »… seulement au sein de son parti. Elle récolte 40 voix sur 157 bulletins exprimés, soit l’intégralité des suffrages venant des Républicains. Et c’est tout. Quant aux maires indépendants du groupe Synergies, qui ont soutenu David Kimelfeld, ils décrochent les deux premiers postes de vice-présidents de la Métropole.

« Poursuivre la trajectoire impulsée »

Faut-il voir une preuve que les conseillers métropolitains ne sont pas encore prêts au changement et au renouveau politique, promis par la droite ? Selon Gérard Collomb, qui a « profondément aimé cette fonction de président », la réponse est ailleurs. « Quels que soient nos différences et les débats très vifs que nous avons pu avoir, nous partageons le même sens de l’intérêt général. Et cela ne nous a jamais empêchés de nous rassembler ».

Sincères félicitations à David Kimelfeld, élu Président de la Métropole de #Lyon.

Ma passion pour les Grandlyonnais ne me quittera jamais. pic.twitter.com/qIC1dFjnDI — Gérard Collomb (@gerardcollomb) July 10, 2017

« Avec David Kimelfeld, la présidence sera entre de bonnes mains mais je suis sûr que les débats continueront d’être vifs. Même si on a souvent imputé cela à mon mauvais caractère », plaisante le ministre de l’Intérieur. Adoubé, le principal intéressé ne manque pas de rappeler qu’il entend « poursuivre la trajectoire impulsée et les projets en cours ».

« Il faut de la continuité et de la stabilité », argumente-t-il avant de lancer un appel du pied à Gérard Collomb : « On aura aussi besoin de vous. Votre position actuelle est un atout considérable pour notre métropole ».

Collomb, le marionnettiste

Message entendu. « Je ne quitterai jamais Lyon. Je continuerai de regarder ce qui se fait et de veiller à ce que les articulations soient bonnes », répond Gérard Collomb. L’hégémonie de l’élu, installé à la tête de Lyon et de la métropole depuis 2001 n’est donc pas près de prendre fin, au grand dam de la droite.

>> A lire aussi : Gérard Collomb ne partira pas complètement, il gardera toujours «un œil vigilant» sur la ville

« Lyon est bien connu pour sa marionnette de Guignol, en cela l’élection du président de la métropole ne déroge pas à la tradition », ironise le groupe Les Républicains dans un communiqué, fustigeant le non-renouvellement de la commission permanente.

« Nous avions contesté le recroquevillement de cette instance autour des seuls membres de l’exécutif contrairement à ce qui existe dans toutes les autres collectivités françaises. Interpellé sur cette question de gouvernance, David Kimelfeld nous a opposés une fin de non-recevoir », conclut-il, un brin amer.