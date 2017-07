Olympique Lyonnais: Tete s'engage pour quatre ans

Kenny Tete (lors du match entre l'Ajax et Molde le 2 octobre 2015) a signé pour 4 ans à l'Olympique lyonnais. — SVEIN OVE EKORNESVAAG / NTB SCANPIX / AFP

Kenny Tete, a signé lundi pour quatre ans à l’Olympique lyonnais pour 4 millions d’euros

Il rejoint ainsi son ancien compère Bertrand Traoré, qui s’est engagé avec l’OL au mois de juin

Son arrivée à Lyon était déjà annoncée depuis quelques jours, dépassant le stade de la simple rumeur de transfert. Elle a été officialisée ce lundi en fin de matinée. Kenny Tete, qui évoluait au poste d’arrière droit à l’Ajax d’Amsterdam, s’est engagé pour quatre ans à l’Olympique Lyonnais. Montant de la transaction : 4 millions d’euros.

Kenny Tete "Heureux de signer dans ce grand club historique"

Un certain nombre de bonus pourrait s’ajouter à cette somme, a précisé le président de l’Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas. Il y a également un intéressement de 10 % sur la plus-value d’une éventuelle cession ultérieure.

Finaliste de l’Europa League (sur le banc des remplaçants) avec l’Ajax cette année, Tete, âgé de 21 ans, compte six sélections avec les Pays-Bas.

« C’est une véritable opportunité pour nous. Le poste de latéral a le plus évolué ces dernières années. On demande de bien attaquer, de bien défendre, de courir vite et longtemps. Kenny a ce profil et nous avons sauté sur cette opportunité de réaliser ce transfert. Ce n’était pas facile car il y avait beaucoup de concurrence », a déclaré l’entraîneur Bruno Genesio.

L’effet Bertrand Traoré

« C’est un jeune joueur et il entre ainsi dans la stratégie du club. Il est international néerlandais. Nous sommes persuadés de la réussite de ce recrutement », a-t-il ajouté.

« J’avais des contacts avec beaucoup de clubs. Le courant est bien passé avec Lyon. Les discussions avec l’entraîneur se sont très bien déroulées et je suis content de l’approche que j’ai eue avec Jean-Michel Aulas », a commenté Kenny Tete.

Mais la vraie raison de son arrivée, celle qui aurait pu faire pencher la balance en faveur de l’OL, pourrait être la présence de Bertrand Traoré, qui a signé le 26 juin. Le jeune homme ne s’en cache pas : « Il est important pour moi de retrouver Bertrand Traoré qui jouait dans le couloir droit avec moi à l’Ajax. C’est important aussi pour lui car nous avons des automatismes que nous pourrons exercer à l’OL pour plus d’efficacité ».